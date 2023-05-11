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Одеська прокуратура виявила порушення при закупівлях на 28 мільйонів

11 травня 2023 16:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одеська прокуратура виявила порушення при закупівлях на 28 мільйонів
Будівля Одеської прокуратури. Фото: Одеська обласна прокуратура
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

У зв'язку з втручанням прокурорів Одеської обласної прокуратури було розірвано договір підряду, що передбачав закупівлю робіт на суму 28 млн грн з коштів державного бюджету. Цей договір був укладений з порушенням процедур закупівлі.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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У листопаді 2021 року між одним з комунальних підприємств смт Сарата Білгород-Дністровського району та підприємством-підрядником було укладено договір на будівництво туристично-інформаційного центру на вул. Промзона, 11б, у Сараті. Проте прокуратура виявила, що в процесі закупівлі були порушені процедури.

Замовник без належного обґрунтування не відхилив пропозицію підрядника, хоча він не мав підтвердження наявності необхідного обладнання, матеріально-технічної бази та досвіду виконання подібних робіт. Крім того, комунальне підприємство не опублікувало інформацію про вартість та бюджетні призначення на ці роботи.

Виконуючи договір, Замовник перерахував підрядному підприємству частину коштів у сумі 1 073 100 грн, за які той закупив обладнання.

Прокуратура добилась розірвання вищезазначеного договору, а також фактичного повернення придбаного підрядником обладнання відповідно до актів прийняття-передання.

Нагадаємо, у Білгород-Дністровському службові особи завищили вартість закупівлі сміттєвоза. Чим причинили шкоду державі в особливо великих розмірах.

Крім того, за клопотанням прокурора керівника підприємства та його спільницю відсторонено від займаних посад, а на розгляді суду вже перебуває справа щодо розтрати ними 1 млн грн бюджетних коштів на закупівлі спецмашини для очищення каналізацій.

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