Одесская прокуратура выявила нарушения при закупках на 28 миллионов

Здание Одесской прокуратуры. Фото: Одесская областная прокуратура

В связи с вмешательством прокуроров Одесской областной прокуратуры был расторгнут договор подряда, предусматривавший закупку работ на сумму 28 млн грн из средств государственного бюджета. Настоящий договор был заключен с нарушением процедур закупки.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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В ноябре 2021 года между одним из коммунальных предприятий пгт Сарата Белгород-Днестровского района и предприятием-подрядчиком был заключен договор на строительство туристско-информационного центра по ул. Промзона, 11б, в Сарате. Однако прокуратура установила, что в процессе закупки были нарушены процедуры.

Заказчик без надлежащего обоснования не отклонил предложение подрядчика, хотя у него не было подтверждения наличия необходимого оборудования, материально-технической базы и опыта выполнения подобных работ. Кроме того, коммунальное предприятие не опубликовало информацию о стоимости и бюджетных назначениях на эти работы.

Выполняя договор, Заказчик перечислил подрядному предприятию часть средств на сумму 1 073 100 грн, за которые тот закупил оборудование.

Прокуратура добилась расторжения вышеупомянутого договора, а также фактического возврата приобретенного подрядчиком оборудования в соответствии с актами принятия-передачи.

Напомним, в Белгород-Днестровском должностные лица завысили стоимость закупки мусоровоза. Чем причинили вред государству в особо крупных размерах.

Кроме того, по ходатайству прокурора руководитель предприятия и его сообщница отстранены от занимаемых должностей, а на рассмотрении суда уже находится дело по растрате ими 1 млн грн бюджетных средств на закупки спецмашины для очистки канализаций.