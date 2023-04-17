Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Сміттєвоз за завищеною вартістю: прокуратура розкрила схему комунальників на Одещині arrow

Сміттєвоз за завищеною вартістю: прокуратура розкрила схему комунальників на Одещині

17 квітня 2023 18:00
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Сміттєвоз за завищеною вартістю: прокуратура розкрила схему комунальників на Одещині
Сміттєвоз, який придбали фігуранти справи. ФОТО: Прокуратура Одеської області
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

У Білгород-Дністровському службові особи завищили вартість закупівлі сміттєвоза. Чим причинили шкоду державі в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє прокуратура Одеської області.

Читайте також:

Керівник комунального підприємства спільно з менеджером із закупівель уклав із підприємством договір на придбання сміттєвоза марки "RENAULT" моделі Premium 2008 року випуску вартістю 2 200 000 гривень.

Махінації під час закупівлі

Під час закупівлі транспортного засобу спільники завищили його ціну. Згідно з висновком експерта вартість придбаного сміттєвоза складає 1 265 006 гривень. Крім того, зловмисники навмисно занизили технічні вимоги й характеристики.

Згідно з річним планом закупівель на 2022 рік зазначеного комунального підприємства планувалось придбати автомобіль, який був у використанні в стандартному заводському виконанні, виготовлений не раніше 2011 року.

Такими протиправними діями службовці здійснили розтрату коштів місцевого бюджету на майже мільйон гривень, чим спричинили шкоду державі в особливо великих розмірах.

Яке покарання очікує на спільників

Фігурантам повідомлено про підозру за фактом розтрати бюджетних коштів (ч. 5 ст. 191 КК України). Такі дії караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Наразі за клопотанням прокурора керівника підприємства та його спільницю відсторонено від займаних посад, а на розгляді суду вже перебуває справа щодо розтрати ними 1 млн грн бюджетних коштів на закупівлі спецмашини для очищення каналізацій.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

15:55 Хто з чоловіків зможе отримати відстрочку від служби на п'ять років: закон

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB