Сміттєвоз за завищеною вартістю: прокуратура розкрила схему комунальників на Одещині

Сміттєвоз, який придбали фігуранти справи. ФОТО: Прокуратура Одеської області

У Білгород-Дністровському службові особи завищили вартість закупівлі сміттєвоза. Чим причинили шкоду державі в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє прокуратура Одеської області.

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Керівник комунального підприємства спільно з менеджером із закупівель уклав із підприємством договір на придбання сміттєвоза марки "RENAULT" моделі Premium 2008 року випуску вартістю 2 200 000 гривень.

Махінації під час закупівлі

Під час закупівлі транспортного засобу спільники завищили його ціну. Згідно з висновком експерта вартість придбаного сміттєвоза складає 1 265 006 гривень. Крім того, зловмисники навмисно занизили технічні вимоги й характеристики.

Згідно з річним планом закупівель на 2022 рік зазначеного комунального підприємства планувалось придбати автомобіль, який був у використанні в стандартному заводському виконанні, виготовлений не раніше 2011 року.

Такими протиправними діями службовці здійснили розтрату коштів місцевого бюджету на майже мільйон гривень, чим спричинили шкоду державі в особливо великих розмірах.

Яке покарання очікує на спільників

Фігурантам повідомлено про підозру за фактом розтрати бюджетних коштів (ч. 5 ст. 191 КК України). Такі дії караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Наразі за клопотанням прокурора керівника підприємства та його спільницю відсторонено від займаних посад, а на розгляді суду вже перебуває справа щодо розтрати ними 1 млн грн бюджетних коштів на закупівлі спецмашини для очищення каналізацій.