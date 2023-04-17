Мусоровоз по завышенной стоимости: прокуратура раскрыла схему коммунальщиков в Одесской области
В Белгород-Днестровском должностные лица завысили стоимость закупки мусоровоза. Чем причинили вред государству в особо крупных размерах.
Об этом сообщает прокуратура Одесской области.
Руководитель коммунального предприятия совместно с менеджером по закупкам заключил с предприятием договор на приобретение мусоровоза марки "RENAULT" модели Premium 2008 года выпуска стоимостью 2 200 000 гривен.
Махинации при закупке
При закупке транспортного средства сообщники завысили его цену. Согласно заключению эксперта, стоимость приобретенного мусоровоза составляет 1 265 006 гривен. Кроме того, злоумышленники намеренно снизили технические требования и характеристики.
Согласно годовому плану закупок на 2022 год указанного коммунального предприятия планировалось приобрести автомобиль, бывший в использовании в стандартном заводском исполнении, изготовленный не ранее 2011 года.
Такими противоправными действиями служащие произвели растрату средств местного бюджета на почти миллион гривен, чем нанесли ущерб государству в особо крупных размерах.
Какое наказание ожидает сообщников
Фигуранты уведомлены о подозрении по факту растраты бюджетных средств (ч. 5 ст. 191 УК Украины). Такие действия наказываются лишением свободы сроком от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.
По ходатайству прокурора руководитель предприятия и его сообщница отстранены от занимаемых должностей, а на рассмотрение в суде уже находится дело о растрате ими 1 млн грн бюджетных средств на закупки спецмашины для очистки канализаций.