Мусоровоз по завышенной стоимости: прокуратура раскрыла схему коммунальщиков в Одесской области

Мусоровоз, который приобрели фигуранты дела. ФОТО: Прокуратура Одесской области

В Белгород-Днестровском должностные лица завысили стоимость закупки мусоровоза. Чем причинили вред государству в особо крупных размерах.

Об этом сообщает прокуратура Одесской области.

Читайте также:

Руководитель коммунального предприятия совместно с менеджером по закупкам заключил с предприятием договор на приобретение мусоровоза марки "RENAULT" модели Premium 2008 года выпуска стоимостью 2 200 000 гривен.

Махинации при закупке

При закупке транспортного средства сообщники завысили его цену. Согласно заключению эксперта, стоимость приобретенного мусоровоза составляет 1 265 006 гривен. Кроме того, злоумышленники намеренно снизили технические требования и характеристики.

Согласно годовому плану закупок на 2022 год указанного коммунального предприятия планировалось приобрести автомобиль, бывший в использовании в стандартном заводском исполнении, изготовленный не ранее 2011 года.

Такими противоправными действиями служащие произвели растрату средств местного бюджета на почти миллион гривен, чем нанесли ущерб государству в особо крупных размерах.

Какое наказание ожидает сообщников

Фигуранты уведомлены о подозрении по факту растраты бюджетных средств (ч. 5 ст. 191 УК Украины). Такие действия наказываются лишением свободы сроком от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

По ходатайству прокурора руководитель предприятия и его сообщница отстранены от занимаемых должностей, а на рассмотрение в суде уже находится дело о растрате ими 1 млн грн бюджетных средств на закупки спецмашины для очистки канализаций.