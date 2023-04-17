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На Миколаївщині затримали чергового шанувальника російського світу: яке покарання йому загрожує

17 квітня 2023 13:04
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
5 років у в’язниці за підтримку збройної агресії Росії
Затримання чоловіка, який виправдовував збройну агресію Фото: ГУНП в Миколаївській області
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Слідчі Первомайщини оголосили підозру чоловіку за підтримку збройної агресії РФ проти України. Йому загрожує 5 років позбавлення волі.

Про це повідомляє ГУНП в Миколаївській області.

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Документування доказів

Під час  розслідування, поліцейські провели санкціонований обшук в його помешканні, де виявили та вилучили мобільний телефон, в якому містились докази злочинної діяльності. Вилучений гаджет слідчі направили на проведення експертних досліджень.

Покарання для зловмисника

Нині слідчі поліції за процесуального керівництва Первомайської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України "Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників".

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до п’яти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, за матеріалами ДБР в Одесі судитимуть правоохоронницю. Поліцейська поспішала на виклик і, не помітивши на переході жінку, збила її на смерть.

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