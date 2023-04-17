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Вісім років загрожує поліцейській, яка збила жінку на переході: деталі справи

17 квітня 2023 11:00
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Вісім років загрожує поліцейській, яка збила жінку на переході: деталі справи
Правоохоронець поспішала на виклик і не пропустила пішохода. Фото: Державне бюро розслідувань
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

За матеріалами ДБР в Одесі судитимуть правоохоронницю. Поліцейська поспішала на виклик і, не помітивши на переході жінку, збила її на смерть.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

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Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно правоохоронниці, яка на Одещині на пішохідному переході на смерть збила людину. Обвинувальний акт скеровано до суду.

"У червні 2022 року правоохоронниця їхала на виклик з увімкненими маячками та звуковим сигналом, поспішаючи, не помітила жінку, яка переходила дорогу на пішохідному переході та на повному ходу її збила. Встановлено, що вона їхала зі швидкістю майже 100 км на годину", — йдеться у повідомленні.

Постраждала жінка отримала численні травми, від яких померла в лікарні.

Якщо у суді буде доведено провину правоохоронниці, то їх загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 8 років.

Нагадаємо, одеські поліцейські викрили зловмисника, який обікрав квартиру на вулиці Дерибасівській. Правопорушник проник в оселю, яку орендувала жителька Херсона, і викрав майно на 20 тисяч гривень. 

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