Восемь лет грозит полицейской, сбившей женщину на переходе: детали дела

Правоохранительница спешила на вызов и не пропустила пешехода. Фото: Государственное бюро расследований

По материалам ДБР в Одессе будут судить правоохранительницу. Полицейская спешила по вызову и, не заметив на переходе женщину, сбила ее на смерть.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

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Работники ДБР завершили досудебное расследование в отношении правоохранительницы, которая в Одесской области на пешеходном переходе насмерть сбила человека. Обвинительный акт направлен в суд.

"В июне 2022 года правоохранительница ехала по вызову с включенными маячками и звуковым сигналом, спеша, не заметила женщину, которая переходила дорогу на пешеходном переходе и на полном ходу ее сбила. Установлено, что она ехала со скоростью почти 100 км в час", — говорится в сообщении.

Пострадавшая женщина получила многочисленные травмы, от которых скончалась в больнице.

Если в суде будет доказана вина правоохранительницы, то ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Напомним, одесские полицейские разоблачили злоумышленника, обокравшего квартиру на улице Дерибасовской. Правонарушитель проник в дом, который арендовала жительница Херсона, и похитил имущество на 20 тысяч гривен.