В Одесі зловмисник обікрав квартиру у центрі міста

Документування злочину правоохоронцями на вул.Дерибасівській. Фото: ГУНП в Одеській області

Одеські поліцейські викрили зловмисника, який обікрав квартиру на вулиці Дерибасівській. Правопорушник проник в оселю, яку орендувала жителька Херсона, і викрав майно на 20 тисяч гривень.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

Читайте також:

Зловмисник пробрався до чужої квартири, коли жінка відійшла на кілька годин у справах. Про викрадення ноутбука з портативним зарядним пристроєм потерпіла відразу сповістила правоохоронцям. Того ж дня оперативники встановили особу та затримали 53-річного правопорушника.

"Викрадене повернули власниці, а фігуранту повідомили про підозру у крадіжці, поєднаній із проникненням у житло, та вчиненій в умовах воєнного стану. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років", — йдеться у повідомленні.

Підозрюваному суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Нагадаємо, правоохоронці в Одесі викрили організатора шахрайської схеми, який виманював у громадян гроші за вигаданий товар. Зловмисник керував цим "процесом" зі слідчого ізолятора, де перебував під вартою за скоєння шахрайства та крадіжки.