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Обчистив квартиру на Дерибасівській – поліція затримала злодія: деталі пограбування

17 квітня 2023 10:42
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
В Одесі зловмисник обікрав квартиру у центрі міста
Документування злочину правоохоронцями на вул.Дерибасівській. Фото: ГУНП в Одеській області
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Одеські поліцейські викрили зловмисника, який обікрав квартиру на вулиці Дерибасівській. Правопорушник проник в оселю, яку орендувала жителька Херсона, і викрав майно на 20 тисяч гривень. 

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Зловмисник пробрався до чужої квартири, коли жінка відійшла на кілька годин у справах. Про викрадення ноутбука з портативним зарядним пристроєм  потерпіла відразу сповістила правоохоронцям. Того ж дня оперативники встановили особу та затримали 53-річного правопорушника. 

"Викрадене повернули власниці, а фігуранту повідомили про підозру у крадіжці, поєднаній із проникненням у житло, та вчиненій в умовах воєнного стану. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років", — йдеться у повідомленні.

Підозрюваному суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Нагадаємо, правоохоронці в Одесі викрили організатора шахрайської схеми, який виманював у громадян гроші за вигаданий товар. Зловмисник керував цим "процесом" зі слідчого ізолятора, де перебував під вартою за скоєння шахрайства та крадіжки.

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