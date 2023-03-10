СБУ на Одещині викрила шахраїв, які збагачувались на родичах загиблих воїнів

Зловмисник може потрапити до в’язниці

Служба безпеки України успішно розкрила шахрайську схему, яка діяла на території Одещини. Зловмисники видурювали гроші у рідних військовослужбовців, що загинули під час повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Шахрайська діяльність

Організатор схеми разом зі своїми спільниками обіцяли постраждалим сім'ям допомогу в отриманні одноразової грошової компенсації від держави. Узгоджена сума для отримання допомоги складала 10 тисяч доларів США. За цю суму злочинці гарантували безперешкодне отримання пакета документів, необхідних для отримання компенсації. Організатор схеми "переконував", що зможе вирішити це питання через свої зв'язки серед посадовців однієї з військових частин.

Психологічний тиск і погрози

Щоб змусити потерпілих віддати гроші, зловмисники чинили психологічний тиск і погрожували "бюрократичними" перепонами. Такі методи шахраїв змушували людей віддавати свої заощадження.

Яке покарання чекає на шахрая

Наразі зловмиснику повідомили про підозру за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах), а правоохоронці планують обрати йому міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 8 років ув’язнення.

Нагадаємо, нацполіція затримала шахраїв, які від імені керівників ОВА "зібрали" понад 3 млн грн для військових. Фігуранти надсилали листи-прохання підтримати ЗСУ з підписами представників влади. Залежно від можливостей, бізнесмени перераховували шахраям від 10 до 100 тис. грн.