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СБУ в Одесской области разоблачила мошенников, которые обогащались на родственниках погибших воинов

10 марта 2023 14:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Злоумышленник может попасть в тюрьму
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Служба безопасности Украины успешно раскрыла мошенническую схему, действовавшую на территории Одесчины. Злоумышленники выманивали деньги у родных военнослужащих, погибших во время полномасштабного вторжения россии в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Организаторы схемы вместе со своими сообщниками обещали пострадавшим семьям помощь в получении единовременной денежной компенсации от государства. Согласованная сумма для получения пособия составляла 10 тысяч долларов США. За эту сумму преступники гарантировали беспрепятственное получение пакета документов, необходимых для компенсации. Организатор схемы "убеждал", что сможет решить этот вопрос из-за своих связей среди чиновников одной из воинских частей.

Психологическое давление и угрозы

Чтобы заставить потерпевших отдать деньги, злоумышленники оказывали психологическое давление и угрожали "бюрократическими" препятствиями. Такие методы мошенников заставляли людей отдавать свои сбережения.

Какое наказание ждет мошенника

В настоящее время злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в больших размерах), а правоохранители планируют избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит до 8 лет заключения.

Напомним, нацполиция задержала мошенников, которые от имени руководителей ОВА "собрали" более 3 млн грн для военных. Фигуранты посылали письма-просьбы поддержать ВСУ с подписями представителей власти. В зависимости от возможностей бизнесмены перечисляли мошенникам от 10 до 100 тыс. грн.

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