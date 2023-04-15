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Шахрайство в Одесі: викрито організатора схеми, що "продавав" товари з СІЗО

15 квітня 2023 14:59
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Шахрайство в Одесі: викрито організатора схеми, що "продавав" товари з СІЗО
З Одеського СІЗО продавали неіснуючі повербанки. Фото: google.com
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Правоохоронці в Одесі викрили організатора шахрайської схеми, який виманював у громадян гроші за неіснуючий товар. Зловмисник керував цим "процесом" зі слідчого ізолятора, де перебував під вартою за скоєння шахрайства та крадіжки. 

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в одеській області. 

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Протягом кількох днів він встиг "нагріти руки" на чотирнадцятьох жителях Одеси. Зловмисник розмістив оголошення на одній із популярних інтернет-платформ з продажу портативних зарядних пристроїв за ціною 3000 гривень, просивши передплату від покупців та гарантуючи доставку товару. Однак після отримання грошей, "продавець" припиняв зв'язок з покупцями. Таким чином, зловмисник ошукав чотирнадцятьох громадян

Яке покарання чекає на шахрая

Поліцейські вилучили у зловмисника мобільний телефон, з якого він здійснював протиправні дії. За наявністю достатніх доказів, які були зібрані, слідчі повідомили правопорушнику про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно.

Цей злочин передбачений ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України й карається штрафом від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51000 до 68000 гривень) або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

Зазначимо, на сьогодні, заробіток та зекономлені гроші — одні з найбільш актуальних тем для більшості людей. На жаль, аферисти часто використовують ці бажання, щоб виманити у них дані банківських рахунків та інші особисті дані. Поліція Одещини застерігає громадян про цю небезпеку та радить бути обережними при отриманні спокусливих пропозицій від незнайомих осіб. Поради як не потрапити на гачок до зловмисників читайте в матеріалі.

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