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Поліцейські Одещини застерігають: надто приваблива пропозиція може бути пасткою шахраїв

11 березня 2023 20:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Поради як себе захистити від шахраїв
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На сьогодні, заробіток та зекономлені гроші — одні з найбільш актуальних тем для більшості людей. На жаль, аферисти часто використовують ці бажання, щоб виманити у них дані банківських рахунків та інші особисті дані.

Поліція Одещини застерігає громадян про цю небезпеку та радить бути обережними при отриманні спокусливих пропозицій від незнайомих осіб.

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Зловмисники використовують різні схеми, щоб виманити гроші та особисті дані від людей. Вони можуть пропонувати фальшиві виграші у різних конкурсах та лотереях, запрошувати на сайти з привабливими пропозиціями товарів та послуг за дуже низькою ціною, або надсилати листи з проханням про допомогу з переказом грошей. Іноді зловмисники вдаються до більш пустельних методів, таких як вимога ввести свої особисті дані для участі в опитуванні або тестуванні.

Як уникнути небезпеки

Найважливішою порадою для того, щоб уникнути небезпеки від аферистів, є критичне мислення та обережність. Перед тим, як вводити свої особисті дані на сайті чи передавати їх комусь особисто, необхідно переконатися, що це безпечно і виправдано.

Ось декілька порад, які допоможуть вам захистити свої дані:

  1. Не довіряйте незнайомим особам або сайтам. Якщо вам приходить непередбачуване повідомлення про виграш або подарунок, то перш за все переконайтеся, що це не обман. Перевірте, хто відправив повідомлення і чи є він довіреною особою або компанією.
  2. Не вводьте свої особисті дані на ненадійних сайтах. Якщо вам пропонують заповнити форму з вашими особистими даними, то спочатку перевірте сайт і його власника. Дізнайтеся, чи є цей сайт безпечним і відомим, перш ніж надавати свої дані.
  3. Використовуйте складні паролі і не використовуйте один пароль для всіх ваших акаунтів. Створюйте паролі, які містять великі та малі літери, цифри та символи.
  4. Не діліться своїми паролями та іншою особистою інформацією з незнайомими людьми або ненадійними сайтами.
  5. Встановлюйте антивірусне програмне забезпечення та оновлюйте його регулярно. Це допоможе захистити ваш комп'ютер від вірусів та шкідливих програм.

Якщо ви стали жертвою шахраїв, то негайно повідомте про це поліцію. Номер телефону для звернень до поліції в Україні - 102. Чим швидше ви повідомите про це, тим більше шансів, що ви зможете відновити свої гроші та попередити інших людей про небезпеку.

Тим часом діти використовують Інтернет не менше, ніж дорослі, тому їм потрібна особлива увага та захист. Інтернет містить безліч корисної інформації, але також приховує велику кількість небезпек, таких як жорстокий контент, кібербулінг, педофіли, шахраї та інші зловмисники. Одеські поліцейські опублікували основні правила безпеки в Інтернеті для дітей.

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