Одеські поліцейські дають поради для безпеки дітей в Інтернеті

Правила безпечного користування інтернетом

Діти використовують Інтернет не менше, ніж дорослі, тому їм потрібна особлива увага та захист. Інтернет містить безліч корисної інформації, але також приховує велику кількість небезпек, таких як жорстокий контент, кібербулінг, педофіли, шахраї та інші зловмисники.

Одеські поліцейські опублікували основні правила безпеки в Інтернеті для дітей.

Встановіть антивірусну програму

Основні правила безпеки в Інтернеті для дітей дуже прості. Перш за все, потрібно встановити антивірусну програму та спеціальне розширення для браузера, яке блокуватиме рекламу та вікна, що спливають. Також потрібно вчасно оновлювати ці програми.

Не публікуйте особисту інформацію

Дітям потрібно пояснити, що не можна публікувати свій номер телефону та адресу проживання, школи, гуртків, друзів чи родичів. Це секретна інформація, яку потрібно тримати при собі.

Оберіть складний пароль

Для захисту від хакерів та кіберзлочинців, дітям потрібно обирати унікальні, довгі паролі зі змішуванням букв та цифр. Також їм потрібно знати, що паролі не можна давати нікому, крім батьків.

Остерігайтесь незнайомців

Навчіть дітей остерігатися незнайомців, які пропонують зустрітися та випитують особисту інформацію, таку як домашня адреса, номер телефону, банківська картка. Якщо дитина отримує повідомлення від незнайомця, яке їй здається дивним або неприємним, або якщо її просять поділитися особистою інформацією вона має повідомити вам про це.

Забезпечення безпеки дітей в Інтернеті є важливою задачею для батьків та вихователів. Необхідно навчити дітей правильно користуватися Інтернетом, ділитися з ними правилами безпеки.

Під час війни важливо залишатися в безпеці та мати доступ до необхідної інформації. Сьогодні завдяки розвитку технологій доступні різноманітні мобільні застосунки, які допомагають зберегти життя та захистити себе та близьких. Детальніше про них в матеріалі.