Одесские полицейские дают советы для безопасности детей в Интернете

Правила безопасного использования интернета

Дети используют Интернет не меньше взрослых, поэтому им нужно особое внимание и защита. Интернет содержит множество полезной информации, но также скрывает множество опасностей, таких как жестокий контент, кибербуллинг, педофилы, мошенники и другие злоумышленники.

Одесские полицейские обнародовали основные правила безопасности в Интернете для детей.

Установите антивирусную программу

Основные правила безопасности в Интернете для детей очень просты. Прежде всего, нужно установить антивирусную программу и специальное расширение для браузера, которое будет блокировать рекламу и всплывающие окна. Также необходимо своевременно обновлять эти программы.

Не публикуйте личную информацию

Детям следует объяснить, что нельзя публиковать свой номер телефона и адрес проживания, школы, кружков, друзей или родственников. Это секретная информация, которую нужно держать при себе.

Выберите сложный пароль

Для защиты от хакеров и киберпреступников детям нужно выбирать уникальные, длинные пароли со смешиванием букв и цифр. Также им нужно знать, что пароли нельзя давать никому кроме родителей.

Остерегайтесь незнакомцев

Научите детей остерегаться незнакомцев, которые предлагают встретиться и выпрашивают личную информацию, такую как домашний адрес, номер телефона, банковская карта. Если ребенок получает сообщение от незнакомца, которое ему кажется странным или неприятным, или если его просят поделиться личной информацией, он должен сообщить вам об этом.

Обеспечение безопасности детей в Интернете является важной задачей для родителей и воспитателей. Необходимо научить детей правильно использовать Интернет, делиться с ними правилами безопасности.

Во время войны важно оставаться в безопасности и иметь доступ к требуемой информации. Сегодня, благодаря развитию технологий, доступны разнообразные мобильные приложения, которые помогают сохранить жизнь и защитить себя и близких. Подробнее о них в материале.