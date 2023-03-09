Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Одесса arrow Одесские полицейские дают советы для безопасности детей в Интернете arrow

Одесские полицейские дают советы для безопасности детей в Интернете

9 марта 2023 20:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Правила безопасного использования интернета
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Дети используют Интернет не меньше взрослых, поэтому им нужно особое внимание и защита. Интернет содержит множество полезной информации, но также скрывает множество опасностей, таких как жестокий контент, кибербуллинг, педофилы, мошенники и другие злоумышленники.

Одесские полицейские обнародовали основные правила безопасности в Интернете для детей.

Читайте также:

Установите антивирусную программу

Основные правила безопасности в Интернете для детей очень просты. Прежде всего, нужно установить антивирусную программу и специальное расширение для браузера, которое будет блокировать рекламу и всплывающие окна. Также необходимо своевременно обновлять эти программы.

Не публикуйте личную информацию

Детям следует объяснить, что нельзя публиковать свой номер телефона и адрес проживания, школы, кружков, друзей или родственников. Это секретная информация, которую нужно держать при себе.

Выберите сложный пароль

Для защиты от хакеров и киберпреступников детям нужно выбирать уникальные, длинные пароли со смешиванием букв и цифр. Также им нужно знать, что пароли нельзя давать никому кроме родителей.

Остерегайтесь незнакомцев

Научите детей остерегаться незнакомцев, которые предлагают встретиться и выпрашивают личную информацию, такую как домашний адрес, номер телефона, банковская карта. Если ребенок получает сообщение от незнакомца, которое ему кажется странным или неприятным, или если его просят поделиться личной информацией, он должен сообщить вам об этом.

Обеспечение безопасности детей в Интернете является важной задачей для родителей и воспитателей. Необходимо научить детей правильно использовать Интернет, делиться с ними правилами безопасности.

Во время войны важно оставаться в безопасности и иметь доступ к требуемой информации. Сегодня, благодаря развитию технологий, доступны разнообразные мобильные приложения, которые помогают сохранить жизнь и защитить себя и близких. Подробнее о них в материале.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

21:01 Как Украине восстановить свои финансы после войны

20:56 Украина продолжает ликвидировать последствия террористической атаки на энергосистему

Новина з фото

20:45 Пауки, тьма, высота и даже лестница: все о фобиях знаменитостей

20:32 Международный женский велотур в Англии под угрозой отмены: в чем причина

20:27 Венгрия может пересмотреть свои отношения с рф, — Орбан

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

20:18"Запад признал Украину членом своего клуба", — интервью с польским политологом

20:09В Запорожье слышны взрывы: что известно

19:57 "Манчестер Юнайтед" рассматривает возможность приобретения Гарри Кейна

Новина з відео

19:50 В Грузии активисты продолжают протестовать несмотря на заявление об отзыве закона об "иноагентах"

19:44 Зеленскому второй раз отказали в выступлении на церемонии вручения "Оскара", — СМИ

Новина з відео

19:50 В Грузии активисты продолжают протестовать несмотря на заявление об отзыве закона об "иноагентах"

Новина з відео

19:28 Оккупанты рассказывают об отношении к войне: аудиоперехват

Новина з відео

19:15 Как сделать домашний постный майонез: ТОП три вкусные рецепта

Новина з відео

18:40 Александровская больница в Киеве осталась без отопления и горячей воды, — Кличко

Новина з відео

18:28 В столице Болгарии политик назвал "фашистским" и выбросил с балкона мэрии флаг Украины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

18:00Экономия на всем, кроме еды и коммунальных, — как сейчас живут одесситы, узнавали Новини.LIVE

Новина з відео

17:57 Гайдай рассказал, что происходит на Луганщине и помогает ли рф редкая техника

Новина з відео

17:27 Пропутинский рэпер Птаха притворился, что попал под обстрел ВСУ в "ДНР": для чего он солгал

Новина з відео

16:21 В россии в эфире телевидения и радио объявили о ядерной угрозе

Новина з відео

16:08 "Авиапрорыв на "Азовсталь": вышел первый фильм из документальной трилогии Артема Шевченка

Эксклюзив

20:18"Запад признал Украину членом своего клуба", — интервью с польским политологом

Эксклюзив

18:00Экономия на всем, кроме еды и коммунальных, — как сейчас живут одесситы, узнавали Новини.LIVE

Эксклюзив

13:52россия нанесла мощный удар по Украине и выпустила дорогие "Кинжалы": анализ атаки

12:23Работодатели из-за кадрового голода повышают зарплаты: что предлагают

Новина з фото

08:05День рождения Кобзаря: образ Шевченко в мемах украинцев

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:23Повышение пенсий в Украине: кому доплатят 1 тыс. гривен

23:13Тариф на электричество изменится: какие цены могут увидеть украинцы в апреле

Новина з фото

20:15 Знаменитости, которые видели НЛО и верят в пришельцев

19:00"Золотой праздник": стоимость цветов на одесском Привозе

Эксклюзив

17:50Как украинский бюджет пережил первый месяц второго года войны

Актуальное по теме

None 9 Март 21:02

Как Украине восстановить свои финансы после войны

None 9 Март 20:54

Украина продолжает ликвидировать последствия террористической атаки на энергосистему

None 9 Март 20:46

Пауки, тьма, высота и даже лестница: все о фобиях знаменитостей

None 9 Март 21:07

Международный женский велотур в Англии под угрозой отмены: в чем причина

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB