Застосунки для безпеки під час війни: огляд корисних мобільних додатків

Вони допоможуть бути на зв'язку з рідними та попереджають про небезпеку

Під час війни важливо залишатися в безпеці та мати доступ до необхідної інформації. Сьогодні завдяки розвитку технологій доступні різноманітні мобільні застосунки, які допомагають зберегти життя та захистити себе та близьких.

Про це повідомляє Military media center.

Dobre

Dobre — це зручний застосунок для тих, хто прагне знати про безпеку своїх рідних та друзів на окупованих або небезпечних територіях. За допомогою Dobre користувач створює базу контактів та встановлює свій статус "зелений" або "червоний". Це дає змогу дати знати, чи є він в безпеці, чи ні. Застосунок доступний для Android та iOS.

MineFree

MineFree — це застосунок, що допомагає уникнути мін і попереджає про наближення до відомих вибухонебезпечних зон. Також можна повідомити про підозрілі предмети, щоб інші користувачі могли бути уважними. Застосунок доступний для Android та iOS.

Zrada

Zrada — це програма, що допомагає виявити виробників, які досі працюють на російський ринок. Для цього потрібно відсканувати штрих-код товару та переглянути інформацію про компанію-виробника та її зв’язок з економікою країни-агресорки. Застосунок доступний для Android та iOS.

"Є?"

Цей додаток дозволяє сусідам повідомляти про наявність світла в будинку. Щоб отримувати інформацію, треба підписатися на адреси, які вас цікавлять. Будь-який користувач може зробити це, а інформацію можуть бачити всі, хто підписаний на цю адресу. Наразі доступний лише для iOS.

SpyBuster

Цей застосунок сканує ваш пристрій на наявність встановлених програм, які мають зв'язки з росією та Білоруссю. Крім того, він відстежує, чи надсилають програми або сайти ваші приватні дані на ворожі сервери. Завантажити можна на iOS.

Застосунки, описані вище, можуть бути корисними інструментами для людей. Попри те, що ці додатки не можуть забезпечити повної безпеки.

Окупаційні війська продовжують вести терористичну війну проти мирного населення. На жаль, за рік повномасштабного вторгнення ракети влучили в сотні будинків. Часто люди опиняються в пастці під завалами. Кожен з нас має бути готовий до будь-якої надзвичайної ситуації. Військові дали поради, що робити.