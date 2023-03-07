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Приложения для безопасности во время войны: обзор полезных мобильных приложений

7 марта 2023 19:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Они помогут быть на связи с родными и предупреждают об опасности
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Во время войны важно оставаться в безопасности и иметь доступ к необходимой информации. Сегодня благодаря развитию технологий доступны разнообразные мобильные приложения, которые помогают сохранить жизнь и защитить себя и близких.

Об этом сообщает Military media center.

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Dobre

Dobre — это удобное приложение для тех, кто стремится знать о безопасности своих родных и друзей на оккупированных или опасных территориях. С помощью Dobre пользователь создает базу контактов и устанавливает статус "зеленый" или "красный". Это позволяет дать знать, есть ли он в безопасности или нет. Приложение доступно для Android и iOS.

MineFree

MineFree — это приложение, которое помогает избежать мин и предупреждает о приближении к известным взрывоопасным зонам. Также можно сообщить о подозрительных предметах, чтобы другие пользователи могли быть внимательны. Приложение доступно для Android и iOS.

Zrada

Zrada — это программа, помогающая выявить производителей, до сих пор работающих на российский рынок. Для этого нужно отсканировать штрих-код товара и просмотреть информацию о компании-производителе и ее связи с экономикой страны-агрессорки. Приложение доступно для Android и iOS.

"Є?"

Это приложение позволяет соседям сообщать о наличии света в доме. Чтобы получать информацию, нужно подписаться на интересующие вас адреса. Любой пользователь может сделать это, а информацию могут видеть все, кто подписан по этому адресу. Доступно только для iOS.

SpyBuster

Это приложение сканирует устройство на наличие установленных программ, которые имеют связи с россией и беларусью. Кроме того, он отслеживает, присылают ли программы или сайты ваши приватные данные на вражеские серверы. Загрузить можно на iOS.

Приложения, описанные выше, могут быть полезными инструментами для людей. Несмотря на то, что эти приложения не могут обеспечить полную безопасность.

Оккупационные войска продолжают вести террористическую войну против мирного населения. К сожалению, за год полномасштабного вторжения ракеты попали в сотни домов. Часто люди оказываются в ловушке под завалами. Каждый из нас должен быть готов к любой чрезвычайной ситуации. Военные дали советы, что делать.

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