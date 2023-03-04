Військові дали поради, що робити, якщо ви опинились під завалом
Окупаційні війська продовжують вести терористичну війну проти мирного населення. На жаль, за рік повномасштабного вторгнення ракети влучили в сотні будинків. Часто люди опиняються в пастці під завалами. Кожен з нас має бути готовий до будь-якої надзвичайної ситуації.
В Military media center дали поради, що робити, якщо ваш будинок постраждав під час ракетного обстрілу і ви потрапили під завал.
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Дотримуйтесь правил:
- Пам’ятайте, що до місця події вже прямують всі екстрені служби, тож намагайтесь не панікувати й берегти сили, щоб дочекатись на порятунок.
- Кличте на допомогу! Намагайтеся кричати, подавати сигнали. В жодному разі не використовуйте сірники чи запальнички — це може призвести до вибуху.
- У "хвилини тиші", що влаштовують рятувальники, аби почути людей, які опинилися під завалами, якомога голосніше кричіть та подавайте сигнали.
- Якщо поряд є мобільний телефон та зв’язок — зателефонуйте рідним або на номер 101 та повідомте, де перебуваєте.
- Коли вас помітили, ще потрібен час, щоб вас визволити. Спробуйте заспокоїтися і чекайте на допомогу.
- Якщо вас ніхто не чує — спершу оцініть обстановку навколо. Спробуйте обережно вивільнити руки та ноги. Якщо частину тіла притиснуло уламком і звільнити її неможливо — одразу розпочніть масажувати ділянку тіла вище затиснутої, аби підтримати циркуляцію крові та врятувати кінцівку.
- Вкрай важливо не зрушити перекриття чи балки, на яких все тримається. Тож не намагайтеся самотужки розбирати завали довкола себе.
- Якщо вам вдалося вибратися — огляньте себе на наявність травм та ран. За можливості надайте собі та іншим першу домедичну допомогу.
- Якщо розумієте, що немає сил і можливості вибратися самотужки, продовжуйте кликати на допомогу та чекати на рятувальників.
- Очікуючи на рятівників, намагайтеся не переохолоджуватись (якщо поряд є якийсь одяг — спробуйте загорнутися в нього).
Втім слід розуміти, що такої ситуації може й не статись, якщо вчасно піти до укриття. У разі його відсутності, пам’ятайте про правило двох стін, що може врятувати ваше життя у випадку пошкодження будинку.
Зазначимо вже дві доби рятувальники ліквідовують наслідки ракетного удару по житловому будинку у Запоріжжі. ДСНС продовжує роботи з пошуку людей під завалами та демонтажу небезпечних елементів будівлі.