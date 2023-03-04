Військові дали поради, що робити, якщо ви опинились під завалом

Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги

Окупаційні війська продовжують вести терористичну війну проти мирного населення. На жаль, за рік повномасштабного вторгнення ракети влучили в сотні будинків. Часто люди опиняються в пастці під завалами. Кожен з нас має бути готовий до будь-якої надзвичайної ситуації.

В Military media center дали поради, що робити, якщо ваш будинок постраждав під час ракетного обстрілу і ви потрапили під завал.

Дотримуйтесь правил:

Пам’ятайте, що до місця події вже прямують всі екстрені служби, тож намагайтесь не панікувати й берегти сили, щоб дочекатись на порятунок.

Кличте на допомогу! Намагайтеся кричати, подавати сигнали. В жодному разі не використовуйте сірники чи запальнички — це може призвести до вибуху.

У "хвилини тиші", що влаштовують рятувальники, аби почути людей, які опинилися під завалами, якомога голосніше кричіть та подавайте сигнали.

Якщо поряд є мобільний телефон та зв’язок — зателефонуйте рідним або на номер 101 та повідомте, де перебуваєте.

Коли вас помітили, ще потрібен час, щоб вас визволити. Спробуйте заспокоїтися і чекайте на допомогу.

Якщо вас ніхто не чує — спершу оцініть обстановку навколо. Спробуйте обережно вивільнити руки та ноги. Якщо частину тіла притиснуло уламком і звільнити її неможливо — одразу розпочніть масажувати ділянку тіла вище затиснутої, аби підтримати циркуляцію крові та врятувати кінцівку.

Вкрай важливо не зрушити перекриття чи балки, на яких все тримається. Тож не намагайтеся самотужки розбирати завали довкола себе.

Якщо вам вдалося вибратися — огляньте себе на наявність травм та ран. За можливості надайте собі та іншим першу домедичну допомогу.

Якщо розумієте, що немає сил і можливості вибратися самотужки, продовжуйте кликати на допомогу та чекати на рятувальників.

Очікуючи на рятівників, намагайтеся не переохолоджуватись (якщо поряд є якийсь одяг — спробуйте загорнутися в нього).

Втім слід розуміти, що такої ситуації може й не статись, якщо вчасно піти до укриття. У разі його відсутності, пам’ятайте про правило двох стін, що може врятувати ваше життя у випадку пошкодження будинку.

Зазначимо вже дві доби рятувальники ліквідовують наслідки ракетного удару по житловому будинку у Запоріжжі. ДСНС продовжує роботи з пошуку людей під завалами та демонтажу небезпечних елементів будівлі.