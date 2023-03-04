Военные дали советы, что делать, если вы оказались под завалом
Оккупационные войска продолжают вести террористическую войну против мирного населения. К сожалению, за год полномасштабного вторжения ракеты попали в сотни домов. Часто люди оказываются в ловушке под завалами. Каждый из нас должен быть готов к любой чрезвычайной ситуации.
В Military media center дали советы, что делать, если ваш дом пострадал во время ракетных обстрелов и вы попали под завал.
-
Безумный камбек "Арсенала" против "Борнмута": Зинченко среди лучших по оценке
-
Жители столицы услышали взрывы: однако это просто изменение погоды
-
Настоящий апокалипсис: в сети показали, как выглядит разбомбленная армией рф Марьинка
-
Поражение "Динамо", потеря очков лидера "Днепр-1" и победа "Черноморца" на выезде
-
Оккупанты жестоко обстреляли Сумскую область: зафиксировано 117 "прилетов"
-
В ВСУ рассказали, сколько рф ежедневно наносит авиаударов по Украине
-
Небольшие осадки и сильный ветер: народный синоптик рассказала, какой завтра будет погода в Украине
-
Подоляк прокомментировал скандал по поводу награждения блогерши Манекен, которой "все равно, чей Крым"
-
Летом в Гааге заработает Международный центр по расследованию преступлений россии в Украине
-
Первая леди рассказала об ужасных сексуальных преступлениях россиян в Украине
Соблюдайте правила:
- Помните, что к месту происшествия уже направляются все экстренные службы, поэтому старайтесь не паниковать и беречь силы, чтобы дождаться спасения.
- Зовите на помощь! Старайтесь кричать, подавать сигналы. Не используйте спички или зажигалки — это может привести к взрыву.
- В "минуты тишины", которые устраивают спасатели, чтобы услышать тех, кто оказался под завалами людей, как можно громче кричите и подавайте сигналы.
- Если рядом есть мобильный телефон и связь — позвоните родным или на номер 101 и сообщите, где находитесь.
- Когда вас заметили, еще нужно время, чтобы освободить вас. Попытайтесь успокоиться и ждите помощи.
- Если вас никто не слышит, сначала оцените обстановку вокруг. Попытайтесь осторожно высвободить руки и ноги. Если часть тела прижало обломком и освободить ее невозможно, сразу начните массировать участок тела выше зажатого, чтобы поддержать циркуляцию крови и спасти конечность.
- Крайне важно не сдвинуть перекрытия или балки, на которых все держится. Не старайтесь самостоятельно разбирать завалы вокруг себя.
- Если вам удалось выбраться, осмотрите себя на наличие травм и ран. По возможности окажите себе и другим первую медицинскую помощь.
- Если понимаете, что нет сил и возможности выбраться в одиночку, продолжайте звать помощи и ждать спасателей.
- Ожидая спасателей, старайтесь не переохлаждаться (если рядом есть какая-то одежда — попробуйте завернуться в нее).
Впрочем, следует понимать, что такой ситуации может и не произойти, если вовремя пойти к укрытию. В случае его отсутствия, помните о правиле двух стен, что может спасти вашу жизнь в случае повреждения дома.
Отметим уже двое суток спасатели ликвидируют последствия ракетного удара по жилому дому в Запорожье. ГСЧС продолжает работы по поиску людей под завалами и демонтажу опасных элементов здания.