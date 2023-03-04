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Военные дали советы, что делать, если вы оказались под завалом

4 марта 2023 17:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Военные дали советы, что делать, если вы оказались под завалом
Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Оккупационные войска продолжают вести террористическую войну против мирного населения. К сожалению, за год полномасштабного вторжения ракеты попали в сотни домов. Часто люди оказываются в ловушке под завалами. Каждый из нас должен быть готов к любой чрезвычайной ситуации.

В Military media center дали советы, что делать, если ваш дом пострадал во время ракетных обстрелов и вы попали под завал.

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Соблюдайте правила:

  • Помните, что к месту происшествия уже направляются все экстренные службы, поэтому старайтесь не паниковать и беречь силы, чтобы дождаться спасения.
  • Зовите на помощь! Старайтесь кричать, подавать сигналы. Не используйте спички или зажигалки — это может привести к взрыву.
  • В "минуты тишины", которые устраивают спасатели, чтобы услышать тех, кто оказался под завалами людей, как можно громче кричите и подавайте сигналы.
  • Если рядом есть мобильный телефон и связь — позвоните родным или на номер 101 и сообщите, где находитесь.
  • Когда вас заметили, еще нужно время, чтобы освободить вас. Попытайтесь успокоиться и ждите помощи.
  • Если вас никто не слышит, сначала оцените обстановку вокруг. Попытайтесь осторожно высвободить руки и ноги. Если часть тела прижало обломком и освободить ее невозможно, сразу начните массировать участок тела выше зажатого, чтобы поддержать циркуляцию крови и спасти конечность.
  • Крайне важно не сдвинуть перекрытия или балки, на которых все держится. Не старайтесь самостоятельно разбирать завалы вокруг себя.
  • Если вам удалось выбраться, осмотрите себя на наличие травм и ран. По возможности окажите себе и другим первую медицинскую помощь.
  • Если понимаете, что нет сил и возможности выбраться в одиночку, продолжайте звать помощи и ждать спасателей.
  • Ожидая спасателей, старайтесь не переохлаждаться (если рядом есть какая-то одежда — попробуйте завернуться в нее).

Впрочем, следует понимать, что такой ситуации может и не произойти, если вовремя пойти к укрытию. В случае его отсутствия, помните о правиле двух стен, что может спасти вашу жизнь в случае повреждения дома.

Отметим уже двое суток спасатели ликвидируют последствия ракетного удара по жилому дому в Запорожье. ГСЧС продолжает работы по поиску людей под завалами и демонтажу опасных элементов здания.

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