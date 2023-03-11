Полицейские Одесчины предостерегают: привлекательное предложение может быть ловушкой мошенников

Советы как себя защитить от мошенников

Сегодня заработок и сэкономленные деньги — одни из наиболее актуальных тем для большинства людей. К сожалению, аферисты часто используют эти желания, чтобы выманить данные банковских счетов и другие личные данные.

Полиция Одесчины предостерегает граждан об этой опасности и советует осторожничать при получении соблазнительных предложений от незнакомых лиц.

Как аферисты используют желание людей сэкономить

Злоумышленники используют разные схемы, чтобы выманить деньги и личные данные от людей. Они могут предлагать фальшивые выигрыши в различных конкурсах и лотереях, приглашать на сайты с привлекательными предложениями товаров и услуг по очень низкой цене или отправлять письма с просьбой о помощи с переводом денег. Иногда злоумышленники прибегают к более пустынным методам, таким как требование ввести свои личные данные для участия в опросе или тестировании.

Как избежать опасности

Важнейшим советом для того, чтобы избежать опасности от аферистов, есть критическое мышление и осторожность. Перед тем, как вводить свои личные данные на сайте или передавать их лично, необходимо убедиться, что это безопасно и оправдано.

Вот несколько советов, которые помогут вам защитить свои данные:

Не доверяйте незнакомым лицам или сайтам. Если вам приходит непредсказуемое сообщение о выигрыше или подарке, то, прежде всего, убедитесь, что это не обман. Проверьте, кто отправил сообщение и является ли он доверенным лицом или компанией. Не вводите свои персональные данные на ненадежных сайтах. Если вам предлагают заполнить форму с вашими личными данными, сначала проверьте сайт и его владельца. Узнайте, является ли этот сайт безопасен и известен, прежде чем предоставлять свои данные. Используйте сложные пароли и не используйте один пароль для всех ваших аккаунтов. Создайте пароли, содержащие прописные и строчные буквы, цифры и символы. Не делитесь своими паролями и другой личной информацией с незнакомыми людьми или ненадежными сайтами. Устанавливайте антивирусное программное обеспечение и регулярно обновляйте его. Это поможет защитить ваш компьютер от вирусов и вредоносных программ.

Если вы стали жертвой мошенников, то немедленно сообщите об этом в полицию. Номер телефона для обращений в полицию в Украине — 102. Чем быстрее вы сообщите об этом, тем больше шансов, что вы сможете восстановить свои деньги и предупредить других людей об опасности.

Тем временем дети используют Интернет не меньше взрослых, поэтому им нужно особое внимание и защита. Интернет содержит множество полезной информации, но также скрывает множество опасностей, таких как жестокий контент, кибербуллинг, педофилы, мошенники и другие злоумышленники. Одесские полицейские обнародовали основные правила безопасности в Интернете для детей.