Мошенничество в Одессе: разоблачен организатор схемы, который "продавал" товары из СИЗО

Из Одесского СИЗО продавали несуществующие повербанки. Фото: google.com

Правоохранители в Одессе разоблачили организатора мошеннической схемы, который выманивал у граждан деньги за несуществующий товар. Злоумышленник руководил этим процессом из следственного изолятора, где находился под стражей за совершение мошенничества и кражи.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в одесской области.

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В течение нескольких дней он успел "нагреть руки" на четырнадцати жителях Одессы. Злоумышленник разместил объявление на одной из популярных интернет-платформ по продаже портативных зарядных устройств по цене 3000 гривен, просив подписку от покупателей и гарантируя доставку товара. Однако после получения денег "продавец" прекращал связь с покупателями. Таким образом, злоумышленник обманул четырнадцать граждан

Какое наказание ждет мошенника

Полицейские изъяли у злоумышленника мобильный телефон, с которого он совершал противоправные действия. По наличию достаточных доказательств, собранных, следователи сообщили правонарушителю о подозрении в завладении чужим имуществом путем обмана (мошенничестве), совершенном повторно.

Это преступление предусмотрено ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины и наказывается штрафом от трех тысяч до четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 51000 до 68000 гривен) или исправительными работами на срок от одного до двух лет, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до трех лет.

Отметим, на сегодня заработок и сэкономленные деньги — одни из наиболее актуальных тем для большинства людей. К сожалению, аферисты часто используют эти желания, чтобы выманить данные банковских счетов и другие личные данные. Полиция Одесчины предостерегает граждан об этой опасности и советует осторожничать при получении соблазнительных предложений от незнакомых лиц. Советы, как не попасть на крючок к злоумышленникам, читайте в материале.