В Одессе злоумышленник обокрал квартиру в центре города

Документирование преступления правоохранителями на ул. Дерибасовской. Фото: ГУНП в Одесской области

Одесские полицейские разоблачили злоумышленника, обокравшего квартиру на улице Дерибасовской. Правонарушитель проник в дом, который арендовала жительница Херсона, и похитил имущество на 20 тысяч гривен.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Злоумышленник пробрался в чужую квартиру, когда женщина отошла на несколько часов по делам. О похищении ноутбука с портативным зарядным устройством потерпевшая сразу известила правоохранителей. В тот же день оперативники установили личность и задержали 53-летнего правонарушителя.

"Похищенное вернули владелице, а фигуранту сообщили о подозрении в краже, с проникновением в жилье, совершенном в условиях военного положения. Это преступление наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет", — говорится в сообщении.

Подозреваемому суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Напомним, правоохранители в Одессе разоблачили организатора мошеннической схемы, который выманивал у граждан деньги за вымышленный товар. Злоумышленник руководил этим процессом из следственного изолятора, где находился под стражей за совершение мошенничества и кражи.