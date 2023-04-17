5 лет в тюрьме за поддержку вооруженной агрессии России

Задержание мужчины, оправдывающего вооруженную агрессию Фото: ГУНП в Николаевской области

Следователи Первомайщины объявили подозрение мужчине за поддержку вооруженной агрессии РФ против Украины. Ему грозит 5 лет лишения свободы.

Об этом сообщает ГУНП в Николаевской области.

Читайте также:

56-летний житель одного из сел района в социальной сети распространял материалы, содержащие оправдывание вооруженной агрессии России против Украины.

Документирование доказательств

В ходе расследования полицейские провели санкционированный обыск в его квартире, где обнаружили и изъяли мобильный телефон, в котором содержались доказательства преступной деятельности. Изъятый гаджет следователи направили на проведение экспертных исследований.

Наказание для злоумышленника

В настоящее время следователи полиции при процессуальном руководстве Первомайской окружной прокуратуры сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины "Оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников".

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, по материалам ДБР в Одессе будут судить правоохранительницу. Полицейская спешила по вызову и, не заметив на переходе женщину, сбила ее на смерть.