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На Николаевщине задержали очередного любителя русского мира: какое наказание ему грозит

17 апреля 2023 13:04
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
5 лет в тюрьме за поддержку вооруженной агрессии России
Задержание мужчины, оправдывающего вооруженную агрессию Фото: ГУНП в Николаевской области
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

Следователи Первомайщины объявили подозрение мужчине за поддержку вооруженной агрессии РФ против Украины. Ему грозит 5 лет лишения свободы.

Об этом сообщает ГУНП в Николаевской области.

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Документирование доказательств

В ходе расследования полицейские провели санкционированный обыск в его квартире, где обнаружили и изъяли мобильный телефон, в котором содержались доказательства преступной деятельности. Изъятый гаджет следователи направили на проведение экспертных исследований.

Наказание для злоумышленника

В настоящее время следователи полиции при процессуальном руководстве Первомайской окружной прокуратуры сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины "Оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников".

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, по материалам ДБР в Одессе будут судить правоохранительницу. Полицейская спешила по вызову и, не заметив на переходе женщину, сбила ее на смерть.

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