Провулок Ляпунова в Одесі ще півтора місяця буде закритий для проїзду

Тимчасове обмеження дорожнього руху. Фото: Одеська міська рада

Заборона руху транспорту по провулку Ляпунова подовжена. Вона діятиме орієнтовно до 1 червня у межах будинку № 12.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

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Як заявляють у департаменті міського господарства, такі заходи введено у зв’язку з необхідністю забезпечити безпеку під час виконання стабілізаційних робіт. Комунальники намагаються запобігти подальшій руйнації фасаду флігеля житлового будинку.

Варто зазначити, що роботи стартували ще 13 лютого і тоді перекрили рух транспорту в провулку, а закінчити стабілізацію фасаду обіцяли ще до 13 березня.

Тим часом Управління дорожнього господарства Одеської міськради опублікувало тендер на відновлення вулиць у Суворовському районі. Ремонт передбачає поточне відновлення покращення доріг і вулиць, загальною площею 12 070 м².

Нагадаємо, у Старокозацькій громаді відремонтували два мости. Споруди тривалий час були в аварійному стані.