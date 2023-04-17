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Провулок Ляпунова в Одесі ще півтора місяця буде закритий для проїзду

17 квітня 2023 16:11
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Провулок Ляпунова в Одесі ще півтора місяця буде закритий для проїзду
Тимчасове обмеження дорожнього руху. Фото: Одеська міська рада
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Заборона руху транспорту по провулку Ляпунова подовжена.  Вона діятиме орієнтовно до 1 червня у межах будинку № 12.

Про це повідомили в Одеській міській раді. 

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Як заявляють у департаменті міського господарства, такі заходи введено у зв’язку з необхідністю забезпечити безпеку під час виконання стабілізаційних робіт. Комунальники намагаються запобігти подальшій руйнації фасаду флігеля житлового будинку. 

Варто зазначити, що роботи стартували ще 13 лютого і тоді перекрили рух транспорту в провулку, а закінчити стабілізацію фасаду обіцяли ще до 13 березня.

Тим часом Управління дорожнього господарства Одеської міськради опублікувало тендер на відновлення вулиць у Суворовському районі. Ремонт передбачає поточне відновлення покращення доріг і вулиць, загальною площею 12 070 м².

Нагадаємо, у Старокозацькій громаді відремонтували два мости. Споруди тривалий час були в аварійному стані. 

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