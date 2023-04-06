В Одесі починають роботу з оновлення водопроводу: можливе обмеження дорожнього руху

Роботи триватимуть три місяці

12 квітня компанія "Інфоксводоканал" почне роботи з оновлення старого водопроводу в Приморському районі Одеси. Під час виконання ремонту можливе тимчасове обмеження руху авто.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Планується прокладення нової поліетиленової труби, яка замінить стару трубу, що вже вичерпала ліміт експлуатації.

Відновлення водопроводу дозволить уникнути можливих аварій та відключень у районі Аркадії та частині Малого Фонтану. Нова труба має термін служби не менше як 50 років.

Окрім прокладення нової труби, буде встановлена сучасна запірна арматура, яка дозволить у майбутньому проводити локальні відключення.

Завдяки використанню методу горизонтально направленого буріння, роботи не супроводжуватимуться значними розкопками, що уникне незручностей для пішоходів та автотранспорту, а також довгих відключень водопостачання споживачам.

До уваги водіїв

Під час виконання проколів та затягування труби, можливе тимчасове обмеження руху по правій смузі уздовж площі Десятого квітня до повороту на вул. Академічну.

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