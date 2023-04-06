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В Одесі починають роботу з оновлення водопроводу: можливе обмеження дорожнього руху

6 квітня 2023 19:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Роботи триватимуть три місяці
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

12 квітня компанія "Інфоксводоканал" почне роботи з оновлення старого водопроводу в Приморському районі Одеси. Під час виконання ремонту можливе тимчасове обмеження руху авто. 

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Планується прокладення нової поліетиленової труби, яка замінить стару трубу, що вже вичерпала ліміт експлуатації.

Відновлення водопроводу дозволить уникнути можливих аварій та відключень у районі Аркадії та частині Малого Фонтану. Нова труба має термін служби не менше як 50 років.

Окрім прокладення нової труби, буде встановлена сучасна запірна арматура, яка дозволить у майбутньому проводити локальні відключення.

Завдяки використанню методу горизонтально направленого буріння, роботи не супроводжуватимуться значними розкопками, що уникне незручностей для пішоходів та автотранспорту, а також довгих відключень водопостачання споживачам.

До уваги водіїв

Під час виконання проколів та затягування труби, можливе тимчасове обмеження руху по правій смузі уздовж площі Десятого квітня до повороту на вул. Академічну.

Цікаво водіям

Відділ безпеки дорожнього руху Одеської області розпочав сезонну перевірку готовності доріг до літнього періоду. Така перевірка визначить необхідний обсяг ремонтних робіт.  

Нагадаємо, в Одеській області розпочались роботи з ліквідації ямковості та вибоїн на автомобільних дорогах державного значення. Роботи виконуються на автошляхах з високою інтенсивністю руху. До автодоріг, на яких зараз виконуються ремонтні роботи, насамперед належать експортні, портові маршрути й такі, що  сполучають Одеську область з іншими областями та сусідніми державами.  

З 18 жовтня по 28 лютого вдалось заробити з паркувальних майданчиків понад мільйон гривень. Наразі прийняли рішення про розширення таких зон в Одесі.  Де з’являться нові місця для паркування — читайте в матеріалі.

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