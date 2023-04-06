В Одессе начинают работу по обновлению водопровода: возможно ограничение дорожного движения

Работы будут продолжаться три месяца

12 апреля компания "Инфоксводоканал" приступит к обновлению старого водопровода в Приморском районе Одессы. При выполнении ремонта возможно временное ограничение движения авто.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Планируется прокладка новой полиэтиленовой трубы, которая заменит старую трубу, уже исчерпавшую лимит эксплуатации.

Восстановление водопровода позволит избежать возможных аварий и отключений в районе Аркадии и части Малого Фонтана. Новая труба имеет срок службы не менее 50 лет.

Кроме прокладки новой трубы будет установлена современная запорная арматура, которая позволит в будущем проводить локальные отключения.

Благодаря использованию метода горизонтально направленного бурения работы не будут сопровождаться значительными раскопками, что избежит неудобств для пешеходов и автотранспорта, а также долгих отключений водоснабжения потребителям.

К сведению водителей

Во время выполнения проколов и затяжки трубы возможно временное ограничение движения по правой полосе вдоль площади Десятого апреля до поворота на ул. Академическую.

Интересно водителям

Отдел безопасности дорожного движения Одесской области приступил к сезонной проверке готовности дорог к летнему периоду. Такая проверка определит требуемый объем ремонтных работ.

Напомним, в Одесской области начались работы по ликвидации ямочности и выбоин на автомобильных дорогах государственного значения. Работы выполняются на дорогах с высокой интенсивностью движения. К автодорогам, на которых сейчас выполняются ремонтные работы, в первую очередь относятся экспортные, портовые маршруты и соединяющие Одесскую область с другими областями и соседними государствами.

С 18 октября по 28 февраля удалось заработать с парковочных площадок более миллиона гривен. В настоящее время было принято решение о расширении таких зон в Одессе. Где появятся новые парковочные места — читайте в материале.