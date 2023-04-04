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Частина Одеси залишилась без води: коли відновлять подачу

4 квітня 2023 12:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Сьогодні останній день передачі показників за воду
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, шість густонаселених вулиць міста залишились без води. Водопостачання буде відсутнє через аварійно-ремонтні роботи.  

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Станом на цей час води нема у будинках по вулицях за наступними  адресами:

  1. Армійська вул., 5 усі дома
  2. Сегедська вул., 12-12а усі дома
  3. Ільфа і Петрова вул., усі дома
  4. Строганова вул., усі дома
  5. Стуса Василя вул., усі дома
  6. Заньковецької вул., усі дома

Працівники Інфоксводоканалу  вже ліквідовують наслідки аварії. Водопостачання планують повернути орієнтовано о до 16:00.

Зазначимо час відновлення водопостачання може змінюватися в ході проведення ремонтних робіт як в більшу, так і в меншу сторону. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи й більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.  

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155  

Тим часом Інфоксводоканал нагадує своїм споживачам про необхідність передачі показників лічильників. Збір даних про споживання води за березень відбудеться з 01 по 04 квітня. У разі пропуску цього дедлайну, нарахування здійснюється за середнім обсягом споживання вказаного домоволодіння з урахуванням останніх 12 місяців. Як уникнути черги читайте в матеріалі.

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