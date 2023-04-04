Частина Одеси залишилась без води: коли відновлять подачу

Сьогодні останній день передачі показників за воду

Сьогодні, шість густонаселених вулиць міста залишились без води. Водопостачання буде відсутнє через аварійно-ремонтні роботи.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Станом на цей час води нема у будинках по вулицях за наступними адресами:

Армійська вул., 5 усі дома Сегедська вул., 12-12а усі дома Ільфа і Петрова вул., усі дома Строганова вул., усі дома Стуса Василя вул., усі дома Заньковецької вул., усі дома

Працівники Інфоксводоканалу вже ліквідовують наслідки аварії. Водопостачання планують повернути орієнтовано о до 16:00.

Зазначимо час відновлення водопостачання може змінюватися в ході проведення ремонтних робіт як в більшу, так і в меншу сторону. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи й більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155

Тим часом Інфоксводоканал нагадує своїм споживачам про необхідність передачі показників лічильників. Збір даних про споживання води за березень відбудеться з 01 по 04 квітня. У разі пропуску цього дедлайну, нарахування здійснюється за середнім обсягом споживання вказаного домоволодіння з урахуванням останніх 12 місяців. Як уникнути черги читайте в матеріалі.