Частина Одеси залишилась без води: коли відновлять подачу
Сьогодні, шість густонаселених вулиць міста залишились без води. Водопостачання буде відсутнє через аварійно-ремонтні роботи.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Станом на цей час води нема у будинках по вулицях за наступними адресами:
- Армійська вул., 5 усі дома
- Сегедська вул., 12-12а усі дома
- Ільфа і Петрова вул., усі дома
- Строганова вул., усі дома
- Стуса Василя вул., усі дома
- Заньковецької вул., усі дома
Працівники Інфоксводоканалу вже ліквідовують наслідки аварії. Водопостачання планують повернути орієнтовано о до 16:00.
Зазначимо час відновлення водопостачання може змінюватися в ході проведення ремонтних робіт як в більшу, так і в меншу сторону. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи й більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155
Тим часом Інфоксводоканал нагадує своїм споживачам про необхідність передачі показників лічильників. Збір даних про споживання води за березень відбудеться з 01 по 04 квітня. У разі пропуску цього дедлайну, нарахування здійснюється за середнім обсягом споживання вказаного домоволодіння з урахуванням останніх 12 місяців. Як уникнути черги читайте в матеріалі.