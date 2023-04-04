Часть Одессы осталась без воды: когда возобновят подачу

Сегодня последний день передачи показателей за воду

Сегодня шесть густонаселенных улиц города остались без воды. Водоснабжение будет отсутствовать из-за аварийно-ремонтных работ.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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По состоянию на данный момент воды нет в домах по улицам по следующим адресам:

Армейская ул., 5 все дома Сегедская ул., 12-12а все дома Ильфа и Петрова ул., все дома Строганова ул., все дома Стуса Василия ул., все дома Заньковецкой ул., все дома

Сотрудники Инфоксводоканала уже ликвидируют последствия аварии. Водоснабжение планируют вернуть ориентировочно в 16:00.

Укажем время восстановления водоснабжения может изменяться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может потребоваться время на заполнение системы и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155

Между тем, Инфоксводоканал напоминает своим потребителям о необходимости передачи показателей счетчиков. Сбор данных о потреблении воды за март пройдет с 01 по 04 апреля. В случае пропуска этого дедлайна, начисление производится по среднему объему потребления указанного домовладения с учетом последних 12 месяцев. Как избежать очереди читайте в материале.