Часть Одессы осталась без воды: когда возобновят подачу
Сегодня шесть густонаселенных улиц города остались без воды. Водоснабжение будет отсутствовать из-за аварийно-ремонтных работ.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
По состоянию на данный момент воды нет в домах по улицам по следующим адресам:
- Армейская ул., 5 все дома
- Сегедская ул., 12-12а все дома
- Ильфа и Петрова ул., все дома
- Строганова ул., все дома
- Стуса Василия ул., все дома
- Заньковецкой ул., все дома
Сотрудники Инфоксводоканала уже ликвидируют последствия аварии. Водоснабжение планируют вернуть ориентировочно в 16:00.
Укажем время восстановления водоснабжения может изменяться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может потребоваться время на заполнение системы и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155
Между тем, Инфоксводоканал напоминает своим потребителям о необходимости передачи показателей счетчиков. Сбор данных о потреблении воды за март пройдет с 01 по 04 апреля. В случае пропуска этого дедлайна, начисление производится по среднему объему потребления указанного домовладения с учетом последних 12 месяцев. Как избежать очереди читайте в материале.