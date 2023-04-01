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В Одесі розпочався збір показників лічильників води за березень: як уникнути черги

1 квітня 2023 12:02
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Анна Мурадова
Редактор
Оплатити потрібно до 20 квітня
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Інфоксводоканал нагадує своїм споживачам про необхідність передачі показників лічильників. Збір даних про споживання води за березень відбудеться з 01 по 04 квітня.

Про це повідомляє пресслужба Інфоксводоканал.

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Дедлайн для передачі показників

Зазначимо, що з 01 по 04 квітня — єдиний час, коли споживачі можуть передати показники лічильників. У разі пропуску цього дедлайну, нарахування здійснюється за середнім обсягом споживання вказаного домоволодіння з урахуванням останніх 12 місяців.

Рекомендації для передачі показників

Щоб уникнути навантаження на телефонні лінії контакт-центру та черг, компанія рекомендує споживачам використовувати інші канали передачі показників.

Зокрема, ви можете скористатися особистим кабінетом на сайт, чат-ботами Вайбер та Телеграм, або автовідповідачем контакт-центру за номерами:

  • 705-55-05,
  • 068-905-55-05,
  • 093-17-00-155,
  • 066-905-55-05.

При передачі показників через ці канали, споживачі мають можливість уникнути зайвих черг, а також бути впевненими у тому, що їхні дані будуть коректно враховані.

Звичайно, передача показників лічильників є важливим етапом, який допомагає уникнути заборгованостей за використання води та гарантує правильність нарахувань за послуги водокористування. Нагадуємо, що отримані рахунки повинні бути сплачені до 20 числа, інакше виникає заборгованість за послуги водокористування. 

Нагадаємо, в Україні, попри мораторій на тарифи на житлово-комунальні послуги на період дії воєнного стану, влада заявила про перегляд деяких тарифів на початку 2023 році. Зокрема, йдеться про послуги централізованого водопостачання та водовідведення.

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