В Одессе начался сбор показателей счетчиков воды за март: как избежать очереди
Инфоксводоканал напоминает потребителям о необходимости передачи показателей счетчиков. Сбор данных о потреблении воды за март пройдет с 01 по 04 апреля.
Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканал.
Дедлайн для передачи показателей
Отметим, что с 01 по 04 апреля — единственное время, когда потребители могут передать показатели счетчиков. В случае пропуска этого дедлайна, начисление производится по среднему объему потребления указанного домовладения с учетом последних 12 месяцев.
Рекомендации по передаче показателей
Чтобы избежать нагрузки на телефонные линии контакт-центра и очередей, компания рекомендует потребителям использовать другие каналы передачи показателей.
В частности, вы можете воспользоваться личным кабинетом на сайт, чат-ботами Вайбер и Телеграмм или автоответчиком контакт-центра по номерам:
- 705-55-05,
- 068-905-55-05,
- 093-17-00-155,
- 066-905-55-05.
При передаче показателей через эти каналы, потребители могут избежать лишних очередей, а также быть уверенными в том, что их данные будут корректно учтены.
Конечно, передача показателей счетчиков является важным этапом, помогающим избежать задолженностей за использование воды и гарантирует правильность начислений за услуги водопользования. Напомним, что полученные счета должны быть уплачены до 20 числа, иначе возникает задолженность за услуги водопользования.
Напомним, в Украине, несмотря на мораторий на тарифы на жилищно-коммунальные услуги на период действия военного положения, власти заявили о пересмотре некоторых тарифов в начале 2023 года. В частности, речь идет об услугах централизованного водоснабжения и водоотвода.