В Одессе начался сбор показателей счетчиков воды за март: как избежать очереди

Оплатить нужно до 20 апреля

Инфоксводоканал напоминает потребителям о необходимости передачи показателей счетчиков. Сбор данных о потреблении воды за март пройдет с 01 по 04 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканал.

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Дедлайн для передачи показателей

Отметим, что с 01 по 04 апреля — единственное время, когда потребители могут передать показатели счетчиков. В случае пропуска этого дедлайна, начисление производится по среднему объему потребления указанного домовладения с учетом последних 12 месяцев.

Рекомендации по передаче показателей

Чтобы избежать нагрузки на телефонные линии контакт-центра и очередей, компания рекомендует потребителям использовать другие каналы передачи показателей.

В частности, вы можете воспользоваться личным кабинетом на сайт, чат-ботами Вайбер и Телеграмм или автоответчиком контакт-центра по номерам:

705-55-05,

068-905-55-05,

093-17-00-155,

066-905-55-05.

При передаче показателей через эти каналы, потребители могут избежать лишних очередей, а также быть уверенными в том, что их данные будут корректно учтены.

Конечно, передача показателей счетчиков является важным этапом, помогающим избежать задолженностей за использование воды и гарантирует правильность начислений за услуги водопользования. Напомним, что полученные счета должны быть уплачены до 20 числа, иначе возникает задолженность за услуги водопользования.



Напомним, в Украине, несмотря на мораторий на тарифы на жилищно-коммунальные услуги на период действия военного положения, власти заявили о пересмотре некоторых тарифов в начале 2023 года. В частности, речь идет об услугах централизованного водоснабжения и водоотвода.