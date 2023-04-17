Переулок Ляпунова в Одессе еще полтора месяца будет закрыт для проезда

Временное ограничение дорожного движения. Фото: Одесский городской совет

Запрет движения транспорта по переулку Ляпунова продлен. Он будет действовать ориентировочно до 1 июня в пределах дома №12.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

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Как заявляют в департаменте городского хозяйства, такие меры введены в связи с необходимостью обеспечить безопасность при выполнении стабилизационных работ. Коммунальщики пытаются предотвратить дальнейшее разрушение фасада флигеля жилого дома.

Следует отметить, что работы стартовали еще 13 февраля и тогда перекрыли движение транспорта в переулке, а закончить стабилизацию фасада обещали еще до 13 марта.

Между тем, Управление дорожного хозяйства Одесского горсовета опубликовало тендер на восстановление улиц в Суворовском районе. Ремонт предусматривает текущее обновление улучшения дорог и улиц, общей площадью 12 070 м².

Напомним, в Староказацкой общине отремонтировали два моста. Сооружения длительное время были в аварийном состоянии.