Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Одесса arrow Переулок Ляпунова в Одессе еще полтора месяца будет закрыт для проезда arrow

Переулок Ляпунова в Одессе еще полтора месяца будет закрыт для проезда

17 апреля 2023 16:11
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
Переулок Ляпунова в Одессе еще полтора месяца будет закрыт для проезда
Временное ограничение дорожного движения. Фото: Одесский городской совет
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

Запрет движения транспорта по переулку Ляпунова продлен. Он будет действовать ориентировочно до 1 июня в пределах дома №12.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

Читайте также:

Как заявляют в департаменте городского хозяйства, такие меры введены в связи с необходимостью обеспечить безопасность при выполнении стабилизационных работ. Коммунальщики пытаются предотвратить дальнейшее разрушение фасада флигеля жилого дома.

Следует отметить, что работы стартовали еще 13 февраля и тогда перекрыли движение транспорта в переулке, а закончить стабилизацию фасада обещали еще до 13 марта.

Между тем, Управление дорожного хозяйства Одесского горсовета опубликовало тендер на восстановление улиц в Суворовском районе. Ремонт предусматривает текущее обновление улучшения дорог и улиц, общей площадью 12 070 м².

Напомним, в Староказацкой общине отремонтировали два моста. Сооружения длительное время были в аварийном состоянии.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

15:55 Кто из мужчин сможет получить отсрочку от службы на пять лет: закон

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB