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Безпека на дорогах Одеської області: ведуться ремонтні роботи

14 квітня 2023 20:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Безпека на дорогах Одеської області: ведуться ремонтні роботи
Ремонт доріг на Одещині. Фото: Служба відновлення в Одеській області.
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сприятливі погодні умови дозволяють підрядним організаціям продовжувати роботи з експлуатаційного утримання на автодорогах Одеської області. Одним з основних завдань цих робіт є ліквідація ямковості та вибоїн на дорожньому покритті з метою підвищення безпеки дорожнього руху.

Про це повідомляє Одеська ОВА. 

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Ліквідація деформацій дорожнього полотна, що виникли внаслідок осінньо-зимового періоду та через збільшення інтенсивності руху на автошляхах Одеської області. Роботи виконуються гарячими асфальтобетонними сумішами.

В Одеській області ремонтують дороги. Фото: Служба відновлення в Одеській області

Фахівці виконують й інші види робіт з експлуатаційного утримання мережі автомобільних доріг в Одеській області:

  • планують узбіччя;
  • відновлюють пошкоджене бар’єрне огородження;
  • очищують русла річок;
  • забезпечують водовідведення;
  • прибирають сміття в смугах відведення автодоріг та на зупинках;
  • прибирають сторонні предмети з проїзної частини та очищують її від сміття;
  • відновлюють та встановлюють попереджувальні дорожні знаки;
  • ліквідовують порослі та чагарники.

Дорожні роботи виконуються без перекриття автомобільного руху, тому у Службі відновлення та розвитку інфраструктури Одеської області закликають водіїв бути обережними і уважними на ділянках, де виконуються роботи.

Нагадаємо, управління дорожнього господарства Одеської міськради опублікувало тендер на відновлення вулиць у Суворовському районі. Ремонт передбачає поточне відновлення покращення доріг і вулиць, загальною площею 12 070 м².

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