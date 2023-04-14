Безпека на дорогах Одеської області: ведуться ремонтні роботи
Сприятливі погодні умови дозволяють підрядним організаціям продовжувати роботи з експлуатаційного утримання на автодорогах Одеської області. Одним з основних завдань цих робіт є ліквідація ямковості та вибоїн на дорожньому покритті з метою підвищення безпеки дорожнього руху.
Про це повідомляє Одеська ОВА.
Ліквідація деформацій дорожнього полотна, що виникли внаслідок осінньо-зимового періоду та через збільшення інтенсивності руху на автошляхах Одеської області. Роботи виконуються гарячими асфальтобетонними сумішами.
Фахівці виконують й інші види робіт з експлуатаційного утримання мережі автомобільних доріг в Одеській області:
- планують узбіччя;
- відновлюють пошкоджене бар’єрне огородження;
- очищують русла річок;
- забезпечують водовідведення;
- прибирають сміття в смугах відведення автодоріг та на зупинках;
- прибирають сторонні предмети з проїзної частини та очищують її від сміття;
- відновлюють та встановлюють попереджувальні дорожні знаки;
- ліквідовують порослі та чагарники.
Дорожні роботи виконуються без перекриття автомобільного руху, тому у Службі відновлення та розвитку інфраструктури Одеської області закликають водіїв бути обережними і уважними на ділянках, де виконуються роботи.
Нагадаємо, управління дорожнього господарства Одеської міськради опублікувало тендер на відновлення вулиць у Суворовському районі. Ремонт передбачає поточне відновлення покращення доріг і вулиць, загальною площею 12 070 м².