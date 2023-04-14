Безпека на дорогах Одеської області: ведуться ремонтні роботи

Ремонт доріг на Одещині. Фото: Служба відновлення в Одеській області.

Сприятливі погодні умови дозволяють підрядним організаціям продовжувати роботи з експлуатаційного утримання на автодорогах Одеської області. Одним з основних завдань цих робіт є ліквідація ямковості та вибоїн на дорожньому покритті з метою підвищення безпеки дорожнього руху.

Про це повідомляє Одеська ОВА.

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Ліквідація деформацій дорожнього полотна, що виникли внаслідок осінньо-зимового періоду та через збільшення інтенсивності руху на автошляхах Одеської області. Роботи виконуються гарячими асфальтобетонними сумішами.

В Одеській області ремонтують дороги. Фото: Служба відновлення в Одеській області

Фахівці виконують й інші види робіт з експлуатаційного утримання мережі автомобільних доріг в Одеській області:

планують узбіччя;

відновлюють пошкоджене бар’єрне огородження;

очищують русла річок;

забезпечують водовідведення;

прибирають сміття в смугах відведення автодоріг та на зупинках;

прибирають сторонні предмети з проїзної частини та очищують її від сміття;

відновлюють та встановлюють попереджувальні дорожні знаки;

ліквідовують порослі та чагарники.

Дорожні роботи виконуються без перекриття автомобільного руху, тому у Службі відновлення та розвитку інфраструктури Одеської області закликають водіїв бути обережними і уважними на ділянках, де виконуються роботи.

Нагадаємо, управління дорожнього господарства Одеської міськради опублікувало тендер на відновлення вулиць у Суворовському районі. Ремонт передбачає поточне відновлення покращення доріг і вулиць, загальною площею 12 070 м².