Безопасности на дорогах Одесской области: ведутся ремонтные работы
Благоприятные погодные условия позволяют подрядным организациям продолжать работу по эксплуатационному содержанию на автодорогах Одесской области. Одной из основных задач этих работ является ликвидация ям и ухабов на дорожном покрытии с целью повышения безопасности дорожного движения.
Об этом сообщает Одесская ОВА.
Ликвидация деформаций дорожного полотна, возникших в результате осенне-зимнего периода и из-за увеличения интенсивности движения на автодорогах Одесской области. Работы производятся горячими асфальтобетонными смесями.
Специалисты выполняют и другие виды работ по эксплуатационному содержанию сети автомобильных дорог в Одесской области:
- планируют обочину;
- восстанавливают поврежденное барьерное ограждение;
- очищают русла рек;
- обеспечивают водоотвод;
- убирают мусор в полосах отвода автодорог и на остановках;
- убирают посторонние предметы с проезжей части и очищают ее от мусора;
- восстанавливают и устанавливают упреждающие дорожные знаки;
- ликвидируют поросли и кустарники.
Дорожные работы выполняются без перекрытия автомобильного движения, поэтому в Службе восстановления и развития инфраструктуры Одесской области призывают водителей соблюдать осторожность и внимательность на участках, где выполняются работы.
Напомним, управление дорожного хозяйства Одесского горсовета обнародовало тендер на восстановление улиц в Суворовском районе. Ремонт предусматривает текущее обновление улучшения дорог и улиц, общей площадью 12 070 м².