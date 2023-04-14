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Безопасности на дорогах Одесской области: ведутся ремонтные работы

14 апреля 2023 20:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Безопасности на дорогах Одесской области: ведутся ремонтные работы
Ремонт дорог в Одесской области. Фото: Служба обновления в Одесской области.
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Благоприятные погодные условия позволяют подрядным организациям продолжать работу по эксплуатационному содержанию на автодорогах Одесской области. Одной из основных задач этих работ является ликвидация ям и ухабов на дорожном покрытии с целью повышения безопасности дорожного движения.

Об этом сообщает Одесская ОВА.

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Ликвидация деформаций дорожного полотна, возникших в результате осенне-зимнего периода и из-за увеличения интенсивности движения на автодорогах Одесской области. Работы производятся горячими асфальтобетонными смесями.

В Одесской области ремонтируют дороги. Фото: Служба обновления в Одесской области

Специалисты выполняют и другие виды работ по эксплуатационному содержанию сети автомобильных дорог в Одесской области:

  • планируют обочину;
  • восстанавливают поврежденное барьерное ограждение;
  • очищают русла рек;
  • обеспечивают водоотвод;
  • убирают мусор в полосах отвода автодорог и на остановках;
  • убирают посторонние предметы с проезжей части и очищают ее от мусора;
  • восстанавливают и устанавливают упреждающие дорожные знаки;
  • ликвидируют поросли и кустарники.

Дорожные работы выполняются без перекрытия автомобильного движения, поэтому в Службе восстановления и развития инфраструктуры Одесской области призывают водителей соблюдать осторожность и внимательность на участках, где выполняются работы.

Напомним, управление дорожного хозяйства Одесского горсовета обнародовало тендер на восстановление улиц в Суворовском районе. Ремонт предусматривает текущее обновление улучшения дорог и улиц, общей площадью 12 070 м².

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