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Водіїв на Одещині попереджають про спецтехніку на дорогах до портів, кордонів та сусідніх областей

30 березня 2023 14:45
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Анна Мурадова
Редактор
Роботи з ліквідації деформацій дорожнього полотна
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

У рамках експлуатаційного утримання доріг Одеської області продовжуються роботи з ліквідації ямковості та деформацій дорожнього полотна. Погіршення стану доріг виникли внаслідок осінньо-зимового періоду та збільшення інтенсивності руху на автошляхах.

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг в Одеській області.

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Роботи на автодорогах

Завдяки сприятливим погодним умовам, виконуються комплексні дорожні роботи з ліквідації деформацій гарячими асфальтобетонними сумішами. Передусім, роботи виконуються на автодорогах, які ведуть до портів (морських та річкових), кордонів з сусідніми державами та сусідніх областей. Ці маршрути є найбільш завантаженими, оскільки вони є основними економіко-логістичними та експортними артеріями не тільки нашої області, а й України.

Інші види робіт з експлуатаційного утримання доріг

Окрім ліквідації деформацій дорожнього полотна, також виконуються інші види робіт з експлуатаційного утримання доріг в Одеській області. Зокрема, проводиться відновлення пошкодженого бар’єрного огородження, прибирання сміття в смугах відведення автодоріг та на зупинках, прибирання сторонніх предметів з проїзної частини. 

"Дорожні роботи виконуються без зупинки руху автотранспорту, тому закликаємо водіїв бути максимально обережними та уважними. Звертайте увагу на попереджувальні знаки та дотримуйтесь Правил дорожнього руху", — йдеться в повідомленні. 

Також дорожники Одещини розробили альтернативний маршрут. Об'їхати скупчення вантажівок, поблизу м. Ізмаїл та с. Саф'яни, на автодорозі М-15 Одеса — Рені (на м. Бухарест) можна двома дорогами.

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