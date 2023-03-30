Водіїв на Одещині попереджають про спецтехніку на дорогах до портів, кордонів та сусідніх областей

Роботи з ліквідації деформацій дорожнього полотна

У рамках експлуатаційного утримання доріг Одеської області продовжуються роботи з ліквідації ямковості та деформацій дорожнього полотна. Погіршення стану доріг виникли внаслідок осінньо-зимового періоду та збільшення інтенсивності руху на автошляхах.

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг в Одеській області.

Роботи на автодорогах

Завдяки сприятливим погодним умовам, виконуються комплексні дорожні роботи з ліквідації деформацій гарячими асфальтобетонними сумішами. Передусім, роботи виконуються на автодорогах, які ведуть до портів (морських та річкових), кордонів з сусідніми державами та сусідніх областей. Ці маршрути є найбільш завантаженими, оскільки вони є основними економіко-логістичними та експортними артеріями не тільки нашої області, а й України.

Інші види робіт з експлуатаційного утримання доріг

Окрім ліквідації деформацій дорожнього полотна, також виконуються інші види робіт з експлуатаційного утримання доріг в Одеській області. Зокрема, проводиться відновлення пошкодженого бар’єрного огородження, прибирання сміття в смугах відведення автодоріг та на зупинках, прибирання сторонніх предметів з проїзної частини.

"Дорожні роботи виконуються без зупинки руху автотранспорту, тому закликаємо водіїв бути максимально обережними та уважними. Звертайте увагу на попереджувальні знаки та дотримуйтесь Правил дорожнього руху", — йдеться в повідомленні.

Також дорожники Одещини розробили альтернативний маршрут. Об'їхати скупчення вантажівок, поблизу м. Ізмаїл та с. Саф'яни, на автодорозі М-15 Одеса — Рені (на м. Бухарест) можна двома дорогами.