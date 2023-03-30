Водителей в Одесчины предупреждают о спецтехнике на дорогах в порты, границы и соседние области

Работы по ликвидации деформаций дорожного полотна

В рамках эксплуатационного содержания дорог Одесской области продолжаются работы по ликвидации ям и деформаций дорожного полотна. Ухудшение состояния дорог возникло в результате осенне-зимнего периода и увеличения интенсивности движения на автодорогах.

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Одесской области.

Работы на автодорогах

Благодаря благоприятным погодным условиям выполняются комплексные дорожные работы по ликвидации деформаций горячими асфальтобетонными смесями. Прежде всего, работы выполняются на автодорогах, ведущих к портам (морским и речным), границам с соседними государствами и соседними областями. Эти маршруты наиболее загружены, поскольку они являются основными экономико-логистическими и экспортными артериями не только нашей области, но и Украины.

Другие виды работ по эксплуатационному содержанию дорог

Кроме ликвидации деформаций дорожного полотна также выполняются другие виды работ по эксплуатационному содержанию дорог в Одесской области. В частности, производится восстановление поврежденного барьерного ограждения, уборка мусора в полосах отвода автодорог и на остановках, уборка посторонних предметов с проезжей части.

"Дорожные работы выполняются без остановки движения автотранспорта, поэтому призываем водителей быть максимально осторожными и внимательными. Обращайте внимание на предупредительные знаки и соблюдайте ПДД", — говорится в сообщении.

Также дорожники Одесской области разработали альтернативный маршрут. Объехать скопление грузовиков, вблизи Измаила и с. Сафьяны, на автодороге М-15 Одесса – Рени (на Бухаресте) можно двумя дорогами.