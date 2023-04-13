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Великий ремонт в Одесі: вісім вулиць міста мають привести до ладу за 20 мільйонів

13 квітня 2023 12:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Великий ремонт в Одесі: вісім вулиць міста мають привести до ладу за 20 мільйонів
Ремонт доріг в Одесі. Фото: аdm.dp.gov.ua
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Управління дорожнього господарства Одеської міськради опублікувало тендер на відновлення вулиць у Суворовському районі. Ремонт передбачає поточне відновлення покращення доріг і вулиць, загальною площею 12 070 м².

Про це стало відомо з тендеру на платформі державних публічних закупівель Prozorro.

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У 2023 році планують відновити вісім вулиць у Суворовському районі за майже 20 мільйонів гривень, які виділені з бюджету міста. Згідно з тендерною документацією, ремонт включатиме поточний ремонт доріг і вулиць загальною площею 12 070 м², оцінений в 19,9 мільйона гривень. Серед вулиць, які планують відремонтувати у 2023 році, вказані: 

  • Академіка Заболотного, 
  • Долинська, 
  • Генерала Бочарова, 
  • Агрономічна, 
  • Володимира Винниченка, 
  • Балтська дорога, 
  • Хаджибейська дорога,
  •  Вапняна.

Кінцевий строк подачі тендерних документів вже наступного тижня - 20 квітня, а сам аукціон пройде 21 квітня. Відновити дорожнє покриття в Суворівському районі мають до 31 грудня 2023 року. 

Нагадаємо, в Одесі знову оголосили тендер на ремонт Хаджибейської дамби. Цього разу вартість робіт становить понад 60 мільйонів гривень. Ремонт дамби на Хаджибейському лиману критично важливий, оскільки можливий прорив загрожує затопити Одесу на площі 23 кв. км. А саме Пересип, залізничну гілку та понад пів сотні підприємств. 

Тим часом в Одесі реалізується другий етап капітального ремонту Деволанівського узвозу. Рух транспорту на ділянці між вулицею Єврейською та Карантинним узвозом буде закрито до 30 червня 2023 року.

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