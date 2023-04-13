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Большой ремонт в Одессе: восемь улиц города должны привести в порядок за 20 миллионов

13 апреля 2023 12:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Большой ремонт в Одессе: восемь улиц города должны привести в порядок за 20 миллионов
Ремонт дорог в Одессе. Фото: аdm.dp.gov.ua
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Управление дорожного хозяйства Одесского горсовета обнародовало тендер на восстановление улиц в Суворовском районе. Ремонт предусматривает текущее обновление улучшения дорог и улиц, общей площадью 12 070 м².

Об этом стало известно по тендеру на платформе государственных публичных закупок Prozorro.

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В 2023 году планируют восстановить восемь улиц в Суворовском районе за почти 20 миллионов гривен, выделенных из бюджета города. Согласно тендерной документации ремонт будет включать текущий ремонт дорог и улиц общей площадью 12 070 м², оцененный в 19,9 миллиона гривен. Среди улиц, которые планируют отремонтировать в 2023 году, указаны:

  • Академика Заболотного,
  • Долинская,
  • Генерала Бочарова,
  • Агрономическая,
  • Владимира Винниченко,
  • Балтская дорога,
  • Хаджибейская дорога,
  • Известняк.

Конечный срок подачи тендерных документов уже на следующей неделе — 20 апреля, а сам аукцион пройдет 21 апреля. Восстановить дорожное покрытие в Суворовском районе должно до 31 декабря 2023 года.

Напомним, в Одессе снова объявили тендер на ремонт Хаджибейской дамбы. В этот раз стоимость работ составляет более 60 миллионов гривен. Ремонт дамбы на Хаджибейском лимане критично важен, поскольку возможный прорыв грозит затопить Одессу на площади 23 кв. км. А именно Пересыпь, железнодорожную ветвь и более полусотни предприятий.

Тем временем в Одессе реализуется второй этап капитального ремонта Деволановского спуска. Движение транспорта на участке между улицей Еврейской и Карантинным спуском будет закрыто до 30 июня 2023 года.

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