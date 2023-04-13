Большой ремонт в Одессе: восемь улиц города должны привести в порядок за 20 миллионов
Управление дорожного хозяйства Одесского горсовета обнародовало тендер на восстановление улиц в Суворовском районе. Ремонт предусматривает текущее обновление улучшения дорог и улиц, общей площадью 12 070 м².
Об этом стало известно по тендеру на платформе государственных публичных закупок Prozorro.
В 2023 году планируют восстановить восемь улиц в Суворовском районе за почти 20 миллионов гривен, выделенных из бюджета города. Согласно тендерной документации ремонт будет включать текущий ремонт дорог и улиц общей площадью 12 070 м², оцененный в 19,9 миллиона гривен. Среди улиц, которые планируют отремонтировать в 2023 году, указаны:
- Академика Заболотного,
- Долинская,
- Генерала Бочарова,
- Агрономическая,
- Владимира Винниченко,
- Балтская дорога,
- Хаджибейская дорога,
- Известняк.
Конечный срок подачи тендерных документов уже на следующей неделе — 20 апреля, а сам аукцион пройдет 21 апреля. Восстановить дорожное покрытие в Суворовском районе должно до 31 декабря 2023 года.
Напомним, в Одессе снова объявили тендер на ремонт Хаджибейской дамбы. В этот раз стоимость работ составляет более 60 миллионов гривен. Ремонт дамбы на Хаджибейском лимане критично важен, поскольку возможный прорыв грозит затопить Одессу на площади 23 кв. км. А именно Пересыпь, железнодорожную ветвь и более полусотни предприятий.
Тем временем в Одессе реализуется второй этап капитального ремонта Деволановского спуска. Движение транспорта на участке между улицей Еврейской и Карантинным спуском будет закрыто до 30 июня 2023 года.