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СБУ заблокувала в Одесі незаконне привласнення нерухомості

17 травня 2023 13:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
СБУ заблокувала в Одесі незаконне привласнення нерухомості
СБУ проводять слідчі дії. Фото: СБУ
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Служба безпеки України (СБУ) задокументувала факти незаконного заволодіння нерухомістю в Одесі, вчинені організованою групою. За даними оперативників спецслужби, організатори цієї схеми включали посадовців одного з районних судів Одеси, штучно створювали неіснуючі рішення суду, щоб незаконно відчужувати об'єкти нерухомого майна.

Про це повідомляє Управління СБ України в Одеській області.

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Деталі схеми

Фігуранти схеми вносили недостовірну інформацію до Державного реєстру судових рішень, використовуючи її для незаконного передачі нерухомості. Загалом, було привласнено державне майно на суму понад 9,7 мільйона гривень та приватне майно на практично 3 мільйони гривень. Фігуранти використовували корупційні зв'язки у відповідних державних установах для реалізації своєї незаконної діяльності.

Обшуки та затримання

У результаті 40 обшуків за місцями проживання та роботи фігурантів були вилучені копії підроблених документів, печатка одного з районних судів, ключі від привласнених квартир та інші матеріали, що становлять докази їх протиправних дій. Додатково були отримані прямі докази підроблення судових рішень, за якими незаконно привласнювалося державне майно.

Яке покарання чекає на зловмисників

Організатору схеми та чотирьом фігурантам було оголошено підозри згідно зі статтями 190 та 358 Кримінального кодексу України. Зараз ведуться слідчі дії з метою притягнення до відповідальності інших осіб, які були причетні до цієї незаконної схеми.

Нагадаємо, апеляційний суд підтвердив правоту прокуратури та зберіг у силі рішення першої інстанції. Згідно з ухваленим рішенням, земельна ділянка площею 0,38 га по вул. Пестеля в Одесі, оцінена у 24,5 млн грн, повертається територіальній громаді міста.

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