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СБУ проводить слідчі дії в Одеській ОВА: в чому причина

12 травня 2023 15:03
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
СБУ проводить слідчі дії в Одеській ОВА: в чому причина
Будівля Одеської ОВА. Фото: Одеська ОДА
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Візит Служби безпеки до Одеської обласної військової адміністрації пов’язаний  зі справою щодо закупівлі небезпечних консервів для мешканців Миколаївської області. Гуманітарні товари закупили за завищеною ціною. 

Про це повідомляє "Думська".

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Небезпечні консерви

Минулого року Одеська ОВА закупила для гуманітарної допомоги сусідній Миколаївській області 380 тисяч м'ясних консервів. Їх виготовляло полтавське ТОВ "Продоптом", яке проходить фігурантом по низці кримінальних справ, йдеться у матеріалі Нікцентру.

У справі фігурує колишній заступник голови ОВА Олег Муратов, директорка департаменту фінансів ОВА Марина Зінченко та начальник відділу моніторингу та нормативної діяльності управління доходів у департаменті фінансів ОВА Андрій Нотєвський.

Торік підприємство продало консерви на десятки мільйонів гривень. Коли його перевірили, то побачили плісняву на стінах, повну антисанітарію та сировину невідомого походження, яка може бути джерелом ботулізму. Через суд Держпродспоживслужба добилася закриття підприємства, доки компанія не виправить порушення.

Схема закупівлі гуманітарної допомоги. Фото: nikcenter
Схема закупівлі гуманітарної допомоги. Фото: nikcenter

Однак Одеська ОВА примудрилися не тільки купити небезпечні консерви, але ще й зробити це за завищеною ціною. Якщо роздрібна вартість таких консервів становить 75–95 грн за штуку, то в ОВА заплатили 104 грн за одиницю. Вартість тендеру склала 39,5 млн грн.

Нагадаємо, після гучного корупційного скандалу та арешту заступника Одеської ОВА Олега Муратова його вирішили звільнити з посади. Втім, з рішенням експосадовець не згоден та вирішив подати до суду, аби його поновили у посаді.

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