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СБУ проводит следственные действия в Одесской ОВА: в чем причина

12 мая 2023 15:03
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
СБУ проводит следственные действия в Одесской ОВА: в чем причина
Здание Одесской ОВА. Фото: Одесская ОГА
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Визит Службы безопасности в Одесскую областную военную администрацию связан с делом по закупке опасных консервов для жителей Николаевской области. Гуманитарные товары закупили по завышенной цене.

Об этом сообщает "Думская".

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Опасные консервы

В прошлом году Одесская ОВА закупила для гуманитарной помощи соседней Николаевской области 380 000 мясных консервов. Их производило полтавское ООО "Продоптом", которое проходит фигурантом по ряду уголовных дел, говорится в материале Никцентра.

По делу фигурирует бывший заместитель председателя ОВА Олег Муратов, директор департамента финансов ОВА Марина Зинченко и начальник отдела мониторинга и нормативной деятельности управления доходов в департаменте финансов ОВА Андрей Нотевский.

В прошлом году предприятие продало консервы на десятки миллионов гривен. Когда его проверили, то увидели плесень на стенах, полную антисанитарию и сырье неизвестного происхождения, которое может быть источником ботулизма. Через суд Госпродпотребслужба добилась закрытия предприятия, пока компания не исправит нарушения.

Схема закупки гуманитарной помощи. Фото: nikcenter
Схема закупки гуманитарной помощи. Фото: nikcenter

Однако Одесская ОВА умудрилась не только купить опасные консервы, но еще и сделать это по завышенной цене. Если розничная стоимость таких консервов составляет 75–95 грн за штуку, то в ОВА заплатили 104 грн за единицу. Стоимость тендера составила 39,5 млн грн.

Напомним, после громкого коррупционного скандала и ареста заместителя Одесской ОВД Олега Муратова его решили уволить с должности. Впрочем, с решением экс-чиновник не согласен и решил подать в суд, чтобы его восстановили в должности.

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