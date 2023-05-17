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СБУ заблокировала в Одессе незаконное присвоение недвижимости

17 мая 2023 13:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
СБУ заблокировала в Одессе незаконное присвоение недвижимости
СБУ производят следственные действия. Фото: СБУ
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Служба безопасности Украины (СБУ) задокументировала факты незаконного завладения недвижимостью в Одессе, совершенные организованной группой. По данным оперативников спецслужбы, организаторы этой схемы включали должностных лиц одного из районных судов Одессы, искусственно создавали несуществующие решения суда, чтобы незаконно отчуждать объекты недвижимого имущества.

Об этом сообщает Управление СБ Украины в Одесской области.

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Детали схемы

Фигуранты схемы вносили недостоверную информацию в Государственный реестр судебных решений, используя ее для незаконной передачи недвижимости. В общем, было присвоено государственное имущество на сумму свыше 9,7 миллиона гривен и частное имущество на практически 3 миллиона гривен. Фигуранты использовали коррупционные связи в государственных учреждениях для реализации своей незаконной деятельности.

Обыски и задержание

В результате 40 обысков по местам проживания и работы фигурантов были изъяты копии поддельных документов, печать одного из районных судов, ключи от присвоенных квартир и другие материалы, составляющие доказательства их противоправных действий. Дополнительно были получены прямые доказательства подлога судебных решений, согласно которым незаконно присваивалось государственное имущество.

Какое наказание ждет злоумышленников

Организатору схемы и четырем фигурантам были объявлены подозрения в соответствии со статьями 190 и 358 Уголовного кодекса Украины. Сейчас ведутся следственные действия с целью привлечения к ответственности других лиц, причастных к этой незаконной схеме.

Напомним, апелляционный суд подтвердил правоту прокуратуры и сохранил в силе решение первой инстанции. Согласно принятому решению, земельный участок площадью 0,38 га по ул. Пестель в Одессе, оцененный в 24,5 млн грн, возвращается территориальной общине города.

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