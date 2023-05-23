Предприятие в Одессе компенсировало государству более 3,6 миллионов

Судья зачитывает приговор. Фото: google

Прокуроры Одесской областной прокуратуры обратились в суд с обвинительным актом против генерального директора предприятия, занимающегося комплексным обслуживанием объектов. Директор предприятия компенсировал 3,6 миллиона гривен.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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В ходе расследования установлено, что директор предприятия сознательно избегал уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. За период с февраля 2022 по январь 2023 года он накопил задолженность в сумме более 3,6 млн. гривен.

Благодаря вмешательству прокуратуры в ходе предварительного следствия, государству был полностью компенсирован нанесенный ущерб.

Между тем в результате вмешательства Малиновской окружной прокуратуры Одессы предприятие перечислило более 2 млн грн в городской бюджет. Деньги вернули за выполнение финансовых обязательств по уплате долевого участия заказчика в создании и развитии инфраструктуры города.

Напомним, Одесская областная прокуратура вернула в государственную собственность нежилые здания Черноморско-Азовского производственно-эксплуатационного управления морских путей. Общая площадь территории составляет 1119 кв.

Также мы писали, что апелляционный суд подтвердил правоту прокуратуры и сохранил решение первой инстанции. Согласно принятому решению, земельный участок площадью 0,38 га по ул. Пестель в Одессе, оцененный в 24,5 млн грн, возвращается территориальной общине города.