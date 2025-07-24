Чиновников Одесской области подозревают в хищении более 200 млн грн из местных бюджетов

Чиновники Одесчины нанесли более 200 млн убытков, — генпрокурор
Чиновники Одесской области нанесли местным бюджетам ущерб на более 200 миллионов гривен. Восьми фигурантам объявлены подозрения.
Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко в Telegram в четверг, 24 июля.
Убытки в Одесской области
Кравченко рассказал, что сегодня прокуроры Одесской областной прокуратуры объявили подозрение восьми должностным лицам. Их действия повлекли 200,63 млн грн убытков. В частности, речь идет о:
- Вилковского городского голову — пособничество в незаконной добыче почти 8 тысяч кубометров песка из Дуная;
- директоре КП "Коммунальник" — нарушение экологического законодательства;
- бывшем директоре ГП "ДГ им. Кутузова" ОГСДС НААН — растрата государственной продукции через продажу по заниженным ценам;
- бывшем начальнике управления образования Доброславского поселкового совета — злоупотребление во время ремонта школьной кровли;
- бывшем начальнике части обеспечения ГСЧС в Одесской области — ненадлежащее хранение материальных ценностей;
- председателе Доброславского поселкового совета — служебная халатность во время санации водоема;
- председателе Староказацкого сельсовета — служебная халатность при реализации энергоэффективного проекта;
- депутате Фонтанского сельского совета — растрата при выполнении строительных работ.
Кроме того, подозрения объявили руководителю строительной компании, который присвоил средства при строительстве амбулатории семейной медицины, а также руководителю юрлица частного права и инженеру технадзора, который присвоил средства при ремонте защитного укрытия.
"С каждым делом мы видим одно и то же — те, кто должен был служить громадам, системно наживались на них. Повторяю: не имеет значения Киев или маленькое село на юге — закон один для всех", — подчеркнул Кравченко.
По его словам, областные прокуратуры продолжают работу, которая будет усиливаться.
Напомним, премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что проблему коррупции в Украине часто преувеличивают.
Ранее генеральному директору ГП "Леса Украины" объявили подозрение. Его обвиняют в незаконном обогащении.
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