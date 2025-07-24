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Главная Одесса Чиновники Одесчины нанесли более 200 млн убытков, — генпрокурор

Чиновники Одесчины нанесли более 200 млн убытков, — генпрокурор

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2025 21:00
Чиновников Одесской области подозревают в хищении более 200 млн грн из местных бюджетов
Руслан Кравченко. Фото: t.me/ruslan_kravchenko_ua

Чиновники Одесской области нанесли местным бюджетам ущерб на более 200 миллионов гривен. Восьми фигурантам объявлены подозрения.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко в Telegram в четверг, 24 июля.

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Убытки в Одесской области

Кравченко рассказал, что сегодня прокуроры Одесской областной прокуратуры объявили подозрение восьми должностным лицам. Их действия повлекли 200,63 млн грн убытков. В частности, речь идет о:

  • Вилковского городского голову — пособничество в незаконной добыче почти 8 тысяч кубометров песка из Дуная;
  • директоре КП "Коммунальник" — нарушение экологического законодательства;
  • бывшем директоре ГП "ДГ им. Кутузова" ОГСДС НААН — растрата государственной продукции через продажу по заниженным ценам;
  • бывшем начальнике управления образования Доброславского поселкового совета — злоупотребление во время ремонта школьной кровли;
  • бывшем начальнике части обеспечения ГСЧС в Одесской области — ненадлежащее хранение материальных ценностей;
  • председателе Доброславского поселкового совета — служебная халатность во время санации водоема;
  • председателе Староказацкого сельсовета — служебная халатность при реализации энергоэффективного проекта;
  • депутате Фонтанского сельского совета — растрата при выполнении строительных работ.

Кроме того, подозрения объявили руководителю строительной компании, который присвоил средства при строительстве амбулатории семейной медицины, а также руководителю юрлица частного права и инженеру технадзора, который присвоил средства при ремонте защитного укрытия.

"С каждым делом мы видим одно и то же — те, кто должен был служить громадам, системно наживались на них. Повторяю: не имеет значения Киев или маленькое село на юге — закон один для всех", — подчеркнул Кравченко.

По его словам, областные прокуратуры продолжают работу, которая будет усиливаться.

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Пост Кравченко. Фото: скриншот

Напомним, премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что проблему коррупции в Украине часто преувеличивают.

Ранее генеральному директору ГП "Леса Украины" объявили подозрение. Его обвиняют в незаконном обогащении.

убытки деньги чиновники Офис генерального прокурора Одесская область Руслан Кравченко
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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