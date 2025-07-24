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Головна Одеса Посадовці Одещини завдали понад 200 млн збитків, — генпрокурор

Посадовці Одещини завдали понад 200 млн збитків, — генпрокурор

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Дата публікації: 24 липня 2025 21:00
Посадовців Одещини підозрюють у розкраданні понад 200 млн грн із місцевих бюджетів
Руслан Кравченко. Фото: t.me/ruslan_kravchenko_ua

Посадовці Одеської області завдали місцевим бюджетам збитків на понад 200 мільйонів гривень. Восьми фігурантам оголошено підозри.

Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко у Telegram у четвер, 24 липня.

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Кравченко розповів, що сьогодні прокурори Одеської обласної прокуратури оголосили підозру восьми посадовцям. Їх дії спричинили 200,63 млн грн збитків. Зокрема, йдеться про:

  • Вилківського міського голову — пособництво у незаконному видобутку майже 8 тисяч кубометрів піску з Дунаю;
  • директора КП "Комунальник" — порушення екологічного законодавства;
  • колишнього директора ДП "ДГ ім. Кутузова" ОДСДС НААН — розтрата державної продукції через продаж за заниженими цінами;
  • колишнього начальника управління освіти Доброславської селищної ради — зловживання під час ремонту шкільної покрівлі;
  • колишнього начальника частини забезпечення ДСНС в Одеській області — неналежне зберігання матеріальних цінностей;
  • голову Доброславської селищної ради — службова недбалість під час санації водойми;
  • голову Старокозацької сільради — службова недбалість при реалізації енергоефективного проєкту;
  • депутата Фонтанської сільської ради — розтрата під час виконання будівельних робіт.

Крім того, підозри оголосили керівнику будівельної компанії, який привласнив кошти під час будівництва амбулаторії сімейної медицини, а також керівнику юрособи приватного права та інженеру технагляду, який привласнив кошти під час ремонту захисного укриття.

"З кожною справою ми бачимо одне і те саме — ті, хто мав служити громадам, системно наживалися  на них. Повторюю: не має значення Київ, чи маленьке село на півдні — закон один для всіх", — наголосив Кравченко.

За його словами, обласні прокуратури продовжують роботу, яка буде посилюватися.

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Допис Кравченка. Фото: скриншот

Нагадаємо, прем'єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що проблему корупції в Україні часто перебільшують.

Раніше генеральному директору ДП "Ліси України" оголосили підозру. Його звинувачують в незаконному збагаченні.

збитки гроші чиновники Офіс генерального прокурора Одеська область Руслан Кравченко
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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