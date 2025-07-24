Посадовців Одещини підозрюють у розкраданні понад 200 млн грн із місцевих бюджетів

Руслан Кравченко. Фото: t.me/ruslan_kravchenko_ua

Посадовці Одеської області завдали місцевим бюджетам збитків на понад 200 мільйонів гривень. Восьми фігурантам оголошено підозри.

Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко у Telegram у четвер, 24 липня.

Реклама

Читайте також:

Збитки на Одещині

Кравченко розповів, що сьогодні прокурори Одеської обласної прокуратури оголосили підозру восьми посадовцям. Їх дії спричинили 200,63 млн грн збитків. Зокрема, йдеться про:

Вилківського міського голову — пособництво у незаконному видобутку майже 8 тисяч кубометрів піску з Дунаю;

директора КП "Комунальник" — порушення екологічного законодавства;

колишнього директора ДП "ДГ ім. Кутузова" ОДСДС НААН — розтрата державної продукції через продаж за заниженими цінами;

колишнього начальника управління освіти Доброславської селищної ради — зловживання під час ремонту шкільної покрівлі;

колишнього начальника частини забезпечення ДСНС в Одеській області — неналежне зберігання матеріальних цінностей;

голову Доброславської селищної ради — службова недбалість під час санації водойми;

голову Старокозацької сільради — службова недбалість при реалізації енергоефективного проєкту;

депутата Фонтанської сільської ради — розтрата під час виконання будівельних робіт.

Крім того, підозри оголосили керівнику будівельної компанії, який привласнив кошти під час будівництва амбулаторії сімейної медицини, а також керівнику юрособи приватного права та інженеру технагляду, який привласнив кошти під час ремонту захисного укриття.

"З кожною справою ми бачимо одне і те саме — ті, хто мав служити громадам, системно наживалися на них. Повторюю: не має значення Київ, чи маленьке село на півдні — закон один для всіх", — наголосив Кравченко.

За його словами, обласні прокуратури продовжують роботу, яка буде посилюватися.

Допис Кравченка. Фото: скриншот

Нагадаємо, прем'єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що проблему корупції в Україні часто перебільшують.

Раніше генеральному директору ДП "Ліси України" оголосили підозру. Його звинувачують в незаконному збагаченні.