Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Командующему Черноморским флотом РФ объявлено подозрение — детали

Командующему Черноморским флотом РФ объявлено подозрение — детали

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2025 17:48
Одесская областная прокуратура объявила подозрение командующему Черноморского флота РФ в военных преступлениях - каким образом
Судно "Сапфир". Фото: Одесская областная прокуратура

Одесская областная прокуратура заочно сообщила о подозрении в нарушении законов и обычаев войны командующему Черноморского флота ВС РФ Сергею Пинчуку. Речь идет о преступлениях, совершенных фигурантом против гражданских во время задержания украинского судна "Сапфир" возле острова Змеиного в 2022 году.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

Реклама
Читайте также:

Подробности дела

26 февраля 2022 года, подозреваемый адмирал Сергей Пинчук, будучи еще в должности начальника штаба — первого заместителя командующего Черноморского флота, отдал приказ захватить украинское поисково-спасательное судно "Сапфир". В это время оно выполняло гуманитарную миссию — эвакуацию раненых и погибших из района острова Змеиный. Экипаж не имел вооружения, а информацию о мирном характере задачи передал через международную радиосвязь.

Несмотря на четко обозначенную гуманитарную цель, корабли РФ принудительно остановили "Сапфир" в открытом море. На борту находились 17 членов экипажа и 4 гражданских участников миссии, среди которых — врач и священник. Российские военные провели обыск, изъяли мобильные телефоны и личные вещи, силой удерживали людей в запертых помещениях и угрожали оружием.

После захвата "Сапфира" фигурант лично прибыл на оккупированный тогда остров Змеиный. Там он допрашивал капитана судна, выясняя возможное сотрудничество с украинскими военными и СБУ.

None - фото 1
Подозреваемый адмирал. Фото: Одесская областная прокуратура

Впоследствии судно вместе с 21 гражданским лицом на борту переместили во временно оккупированный Крым, а позже — на территорию РФ. Только в весной 2022 года людей удалось освободить в рамках обмена.

Какое наказание грозит

Фигуранту заочно сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Ему грозит от 8 до 12 лет заключения.

Напомним, недавно мы писали о подозрениях командирам кораблей, которые участвовали в задержании "Сапфира". А также о том что ПАСЕ признало РФ, КНДР и Беларусь агрессорами.

Одесса корабль Новости Одессы подозрение война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации