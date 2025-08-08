Одесская областная прокуратура объявила подозрение командующему Черноморского флота РФ в военных преступлениях - каким образом

Судно "Сапфир". Фото: Одесская областная прокуратура

Одесская областная прокуратура заочно сообщила о подозрении в нарушении законов и обычаев войны командующему Черноморского флота ВС РФ Сергею Пинчуку. Речь идет о преступлениях, совершенных фигурантом против гражданских во время задержания украинского судна "Сапфир" возле острова Змеиного в 2022 году.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

Подробности дела

26 февраля 2022 года, подозреваемый адмирал Сергей Пинчук, будучи еще в должности начальника штаба — первого заместителя командующего Черноморского флота, отдал приказ захватить украинское поисково-спасательное судно "Сапфир". В это время оно выполняло гуманитарную миссию — эвакуацию раненых и погибших из района острова Змеиный. Экипаж не имел вооружения, а информацию о мирном характере задачи передал через международную радиосвязь.

Несмотря на четко обозначенную гуманитарную цель, корабли РФ принудительно остановили "Сапфир" в открытом море. На борту находились 17 членов экипажа и 4 гражданских участников миссии, среди которых — врач и священник. Российские военные провели обыск, изъяли мобильные телефоны и личные вещи, силой удерживали людей в запертых помещениях и угрожали оружием.

После захвата "Сапфира" фигурант лично прибыл на оккупированный тогда остров Змеиный. Там он допрашивал капитана судна, выясняя возможное сотрудничество с украинскими военными и СБУ.

Подозреваемый адмирал. Фото: Одесская областная прокуратура

Впоследствии судно вместе с 21 гражданским лицом на борту переместили во временно оккупированный Крым, а позже — на территорию РФ. Только в весной 2022 года людей удалось освободить в рамках обмена.

Какое наказание грозит

Фигуранту заочно сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Ему грозит от 8 до 12 лет заключения.

