Взятка на Одесской таможне - разоблачена чиновница

Задержание работницы одесской таможни. Фото: Прокуратура

В Одессе служащую таможни разоблачили на вымогательстве и получении взятки от представителя двух компаний. Женщина обещала "закрыть глаза" на нарушение таможенных правил в обмен на более 270 тысяч гривен.

Об этом в субботу, 9 августа, сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Допрос взяточницы. Фото: Прокуратура

Вымогательство взятки на одесской таможне

По данным следствия, она пользовалась своим служебным положением, чтобы давить на представителей компаний. Женщина требовала более 270 тысяч гривен, обещая не принимать меры для максимального начисления штрафов за нарушение таможенных правил. Взятку чиновница получила наличными.

Работница таможни, которая требовала взятку. Фото: Прокуратура

Какое наказание за вымогательство взятки

Женщине объявили подозрение по статье получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством. Суд избрал меру пресечения — содержание под стражей. При этом определили сумму залога в 787 тысяч гривен.

