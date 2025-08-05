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Головна Одеса На Одещині чоловік застрелив поліцейського — деталі справи

На Одещині чоловік застрелив поліцейського — деталі справи

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2025 20:52
Вбив правоохоронця - в Одесі затримали чоловіка
Наслідки обстрілу поліцейського автомобіля. Фото: поліція Одещини

У вівторок, 5 серпня, сталася смертельна перестрілка на околиці Ізмаїла. Близько 18:00 екіпаж сектору реагування патрульної поліції зупинив мопед для стандартної перевірки документів.

Про це повідомляє поліція Одещини.

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Деталі справи

Реакція водія була неочікуваною — замість спілкування він дістав зброю та відкрив вогонь по правоохоронцях.

У результаті стрілянини один із поліцейських зазнав серйозного поранення. Його напарник застосував табельну зброю та нейтралізував нападника.

Обидва — поранений старший лейтенант поліції та зловмисник — були доставлені до лікарні. На жаль, врятувати життя поліцейського не вдалося: від отриманих травм він помер у медичному закладі.

Нападника, 45-річного мешканця Ізмаїла, затримано у процесуальному порядку. Він перебуває під вартою у лікарні.

Слідчі вже відкрили кримінальне провадження за статтею 348 Кримінального кодексу України — "посягання на життя працівника правоохоронного органу". Санкція статті передбачає покарання аж до довічного ув’язнення.

Нагадаємо, що 3 серпня у Харкові чоловік вистрелив у ветерана та побив його. Постраждалого було госпіталізовано.

Також нещодавно правоохоронці повідомили про підозру жителю Одеської області, який після суперечки зі знайомими почав стріляти в них із рушниці. 

вбивство поліція Одеська область розслідування затримання
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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