Вбив правоохоронця - в Одесі затримали чоловіка

На Одещині чоловік застрелив поліцейського — деталі справи
У вівторок, 5 серпня, сталася смертельна перестрілка на околиці Ізмаїла. Близько 18:00 екіпаж сектору реагування патрульної поліції зупинив мопед для стандартної перевірки документів.
Про це повідомляє поліція Одещини.
Деталі справи
Реакція водія була неочікуваною — замість спілкування він дістав зброю та відкрив вогонь по правоохоронцях.
У результаті стрілянини один із поліцейських зазнав серйозного поранення. Його напарник застосував табельну зброю та нейтралізував нападника.
Обидва — поранений старший лейтенант поліції та зловмисник — були доставлені до лікарні. На жаль, врятувати життя поліцейського не вдалося: від отриманих травм він помер у медичному закладі.
Нападника, 45-річного мешканця Ізмаїла, затримано у процесуальному порядку. Він перебуває під вартою у лікарні.
Слідчі вже відкрили кримінальне провадження за статтею 348 Кримінального кодексу України — "посягання на життя працівника правоохоронного органу". Санкція статті передбачає покарання аж до довічного ув’язнення.
Нагадаємо, що 3 серпня у Харкові чоловік вистрелив у ветерана та побив його. Постраждалого було госпіталізовано.
Також нещодавно правоохоронці повідомили про підозру жителю Одеської області, який після суперечки зі знайомими почав стріляти в них із рушниці.
Читайте Новини.LIVE!