Житель Одещини стріляв з рушниці по знайомим - як покарають

Поліцейська веде протокол. Фото ілюстративне: Національна поліція України

Повідомлено про підозру жителю Одещини, який після суперечки зі знайомими почав стріляти в них із рушниці. Чоловіку загрожує до семи років ув'язнення за хуліганство.

Про це повідомляє Національна поліція України.

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Подробиці справи

Між 34-річним жителем Одеського району та групою знайомих, з якими він проводив дозвілля, виник словесний конфлікт. У розпалі суперечки чоловік розлютився, поїхав додому, та взяв мисливську рушницю. Повернувшись, він посеред вулиці вистрілив з неї кілька разів по автомобілю із опонентами. Після цього фігуранта затримали поліцейські, яких викликали очевидці. На щастя, внаслідок стрілянини ніхто не постраждав.

Яке покарання загрожує стрілку

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про чоловіка, який намагався втекти з України, перевдягнувшись у жінку. А також про суд над військовим, який пішов у СЗЧ.

