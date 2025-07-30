Житель Одесской области пытался выехать из Украины под видом женщины

Задержанный мужчина. Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Житель Одесской области пытался незаконно выехать из Украины, переодевшись женщиной. Однако на автодороге Одесса-Рени автобус, которым ехал изобретательный мужчина, попал под проверку и выехать за границу беглецу не удалось.

Об этом сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

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Подробности дела

Во время проверки документов у пассажиров рейсового автобуса пограничники заметили человека в черном парике, солнцезащитных очках и атласном платье.

Выяснилось, что лицо, которое направлялось за границу как женщина, на самом деле 30-летний мужчина. Он рассказал, что чтобы "сменить пол", одежду приобрел в одном из одесских секонд-хендов. К тому же путешественник ехал вместе со своей сожительницей. Чтобы не привлекать внимание со стороны других пассажиров, они заняли последние места в автобусе.

Какое наказание грозит

Мужчина привлечен к административной ответственности по ст. 204-1 КУоАП (Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины). Ему грозит до 8 500 гривен штрафа или админарест на 15 суток.

Напомним, недавно мы писали о побеге в Молдову за 150 тысяч. А также о полицейском, который незаконно вывозил мужчину за границу.