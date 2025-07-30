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Головна Одеса Замаскувався під жінку — план втечі жителя Одещини

Замаскувався під жінку — план втечі жителя Одещини

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2025 12:23
Житель Одещини намагався виїхати з України під виглядом жінки
Затриманий чоловік. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

Житель Одещини намагався незаконно виїхати з України, перевдягнувшись жінкою. Однак на автодорозі Одеса-Рені автобус, яким їхав винахідливий чоловік, потрапив під перевірку і виїхати за кордон втікачу не вдалося.

Про це повідомляє Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

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Подробиці справи

Під час перевірки документів у пасажирів рейсового автобуса прикордонники запримітили особу, у чорній перуці, сонцезахисних окулярах та атласній сукні.

Зʼясувалося, що особа, яка прямувала за кордон як панянка, насправді 30-річний чоловік. Він розповів, що аби "змінити стать", одяг придбав в одному з одеських секонд-хендів. До того ж подорожувальник їхав разом зі своєю співмешканкою. Аби не привертати увагу з боку інших пасажирів, вони зайняли останні місця в автобусі.

Яке покарання загрожує

Чоловіка притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 204-1 КУпАП (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України). Йому загрожує до 8 500 гривень штрафу або адмінарешт на 15 діб.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про втечу у Молдову за 150 тисяч. А також про поліцейського, який незаконно вивозив чоловіка за кордон.

Одеса кордон Одеська область Новини Одеси затримання
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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