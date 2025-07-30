Житель Одесской области стрелял из ружья по знакомым - как накажут

Полицейская ведет протокол. Фото иллюстративное: Национальная полиция Украины

Сообщено о подозрении жителю Одесской области, который после спора со знакомыми начал стрелять в них из ружья. Мужчине грозит до семи лет заключения за хулиганство.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

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Подробности дела

Между 34-летним жителем Одесского района и группой знакомых, с которыми он проводил досуг, возник словесный конфликт. В разгаре спора мужчина разозлился, поехал домой, и взял охотничье ружье. Вернувшись, он посреди улицы выстрелили из него по автомобилю с оппонентами. После этого фигуранта задержали полицейские, которых вызвали очевидцы. К счастью, в результате стрельбы никто не пострадал.

Какое наказание грозит стрелку

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о мужчине, который пытался сбежать из Украины, переодевшись в женщину. А также о суде над военным, который ушел в СВЧ.